La soprano María Caballero coloca a Navojoa en la mira internacional

Navojoa, Sonora.- La soprano navojoense María Caballero ha colocado a la Perla del Mayo en la mira internacional como cuna de grandes voces y talentosos artistas, es por ello que ha preparado un concierto de primer nivel para deleitar con su voz, por primera vez, en Navojoa.

Navojoa, donde crecí, es una ciudad llena de joyas artísticas, he conocido personas interesadas en la música y con dones para ejecutarla. Me siento orgullosa de ser de Navojoa, pues cuando he salido del País a cantar a otras partes del mundo, me han dicho de tener una voz privilegiada y siempre han ubicado el estado de Sonora, como uno de las cunas de las mejores voces de México, el norte del país. Es por esto que quiero cantar por primera vez en mi ciudad y compartir el privilegio de la música clásica”, expresó.

Señaló que el concierto que ofrecerá este 13 de marzo en el Auditorio Municipal tendrá grandes sorpresas y contará con el respaldo de grandes artísticas internacionales, estatales y locales, ya que estará acompañada del barítono Alberto Bonifazio y del reconocido pianista sonorense Héctor Acosta, quien actualmente dirige la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Pienso que la mayoría de las personas tienen un concepto equivocado de la ópera. La ópera tiene tantas historias increíbles en sus letras que los compositores clásicos han dejado para el mundo, habiendo libretos divertidos tanto como dramáticos”, dijo.

Narró que aunque se canta en diferentes idiomas, en este concierto se tiene pensado subtitular las escenas, en la búsqueda de que la gente esté muy atenta y así se pueda quitar los formalismos y que sepan que esto es un evento familiar donde pueden pasarla genial.

Un Sueño

María Caballero es su nombre artístico y es hija de José Rafael Hernández Miranda y Rosa del Carmen Caballero Gutiérrez, en su crecimiento en Navojoa ella estudió en diversas instituciones conocidas del municipio.

El kínder y la primaria los cursó en el Colegio Kino, mientras que la secundaria fue en la Técnica 5 y la preparatoria en el Colegio Bosco, y aunque parecía que en Navojoa no existía la manera de llevar una carrera artística como tal, buscó la manera de tenerla, siempre con el apoyo de sus papás.

Todo lo que he logrado hasta hoy lo he soñado antes de lograrlo. Creo que es muy importante hacer realidad tus deseos, pero para esto necesitas creer antes de actuar. En mi caso parecía un sueño imposible. En Navojoa prácticamente no existe la ópera, no hay posibilidad de estudiarla ni tampoco de trabajar. Tampoco tenía contactos de la ópera que me ayudaran. Pero mi entrega en los escenarios me ha dado la oportunidad de lograrlo. Siempre que hice una cosa pequeña estaba alguien ahí sentado que me escuchó y me invitaba algún otro escenario y así sucesivamente, pero sin miedo y con paciencia han venido las oportunidades”, dijo.

Invitó a todos los jóvenes de Navojoa a siempre perseguir sus sueños y siempre buscar la superación profesional y no permitir el estancamiento o el conformismo, ya que eso es el principal limitante de mucha gente talentosa.

Yo he visto muchas formas de ser artista, personas que tienen un gran don vocal, otras que no tienen el gran don, pero trabajan mucho porque se entregan en el escenario (a veces no es lo más importante tener la voz bella). Esto quiere decir que, no depende de cuánto talento o cuanta voz tengas, depende de la persona de cuánto le guste esto que puedan realizar este sueño”, mencionó.

También invitó a los padres de familia que dejen a sus hijos decidir y verán lo lejos que pueden llegar y eso se logra a través del apoyo constante de la familia, como ella lo tuvo.

Una Trayectoria Brillante

Inició su carrera en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Nuevo León. Al culminar sus estudios fue parte de la Academia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, Italia, donde hizo lecciones de interpretación con Renata Scotto. Fue parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes – EOBA en la Ciudad de México por dos años.

Fue seleccionada para ser parte del Centre de Perfeccionament de Plácido Domingo 2018-2019.

Ganadora del tercer premio del Concurso Internacional Alfredo Kraus edición 2019; Ganadora del primer premio femenino del Concurso internacional de Logroño, La Rioja, España 2018; Ganadora del reconocimiento al talento joven 2018 por el Festival Internacional Ortiz Tirado (FAOT), donde realizó dos conciertos con la Orquesta Filarmónica de Hermosillo; Ganadora del tercer lugar en el Concurso de la Ópera de San Miguel de Allende 2018, México.

Fue Invitada para cantar una gala en Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques con la orquesta de Montréal, Quebec, Canadá.

Debutó con la zarzuela ‘La Malquerida’ de Manuel Penella en el Palau de les Arts de Reina Sofía en Valencia. Realizó la ópera en versión concierto Die Fledermaus de Johann Strauss y La Rondine de Puccini dirigida por Plácido Domingo.

Hizo su debut en Italia en la Traviata de Verdi en el Teatro Comunale de Bologna, Italia.

Ha tomado estudios con Jaime Aragall, Mariella Devia, Eva Mei, Francisco Araiza, Ramón Vargas, Javier Camarena, Marco Evangelisti y Carlo Colombara.

Ha participado en las producciones de Bellas Artes de Hänsel und Gretel de Humperdinck; La Boheme de Puccini; La Finta Semplice de Mozart; Gianni Schicchi de Puccini; L’elisir d’amore de Donizetti; Don Giovanni de Mozart en la ópera de Monterrey y en la ópera de Mérida con la Sinfónica de Yucatán; Le Nozze di Figaro de Mozart con la Camerata de Coahuila;Otello de Verdi en el Palacio de Bellas Artes; Bachianas Brasileiras no.5 con la Filarmónica de la UNAM; conciertos con la Sinfónica de Aguascalientes y en la sala Ponce de Bellas Artes. Realizó un concierto en la sala Monserrat Caballe del Círculo del Liceu del Gran Teatre del Liceu en Barcelona, España, acompañado al piano por Ricardo Estrada.

Debutó recientemente en Zurich y Lugano cantando Stabat Mater de Rossini.