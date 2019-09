"La verdad la tengo yo": Yolanda Andrade lanza amenaza a Verónica Castro y afirma que tiene fotos de su boda

Ciudad de México.- Las declaraciones entre Yolanda Andrade y Verónica Castro continúan, y luego de que la segunda desmintiera una supuesta boda con la primera e incluso asegurara que nunca tuvo una relación sentimental con ella, ahora la conductora del programa Montse & Joe reveló que tiene videos y fotos de su versión.

En entrevista para el programa Primer Impacto, Andrade fue cuestionada sobre quién decía la verdad del supuesto enlace matrimonial, e inmediatamente explicó:

Al respecto de la postura de Vero de negarlo todo, Yolanda dijo:

Yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie, aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte, yo siempre cuidé a Verónica, en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad, y en la alegría, vivimos muchos momentos muy importantes, y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”.

Finalmente, Yolanda Andrade dejó en claro que es lo que realmente le molestó de su colega.

El hecho de que yo soy una malagradecida no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien, si mañana dice que no es chaparra está bien, si dice que yo soy hermafrodita no me importa, pero lo que sí me importa, y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa”.