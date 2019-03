La vida tras las rejas: El grupo Sol Mayor brilla en el Cereso de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Por distintos motivos, 25 mujeres se encuentran privadas de la libertad en el Cereso de Obregón, ellas nunca imaginaron que serían parte de un grupo musical, pues ninguna había tocado una guitarra anteriormente, hoy, las integrantes de Sol Mayor, además de tocar, leen y comprenden las partituras.

El grupo se presenta al público en general dos veces al mes | Cortesía

Fue en el año 2017, cuando se formó esta agrupación, como parte de las actividades del proyecto de cultura integral La Letra Escarlata, esto luego de que se impartiera el taller de guitarra en el área femenil del Cereso de Cajeme, el cual fue bien recibido por toda la población del lugar.

Gracias a la contribución del Instituto Sonorense de la Cultura, bajo la dirección del licenciado Mario Welfo, además del apoyo del licenciado Ismael Serna, director de la Casa de la Cultura, asi como de particulares, se recibieron los instrumentos necesarios para realizar este proyecto, además, se ha contado con el apoyo de músicos talentosos, como el maestro Manuel Castillo, quien ha estado a la cabeza de este taller de música.

Este taller cultural, se imparte dos veces por semana, en módulos de 4 horas, donde las integrantes practican o aprenden nuevas melodías, pues hay guitarristas principiantes, quienes recién se van incorporando a la agrupación, pero también hay mujeres que forman parte de Sol Mayor desde su creación.

Cabe mencionar, que antes de ser parte de este proyecto, ninguna de las integrantes sabía como tocar una guitarra, pero con perseverancia y muchas ganas de aprender, poco a poco empezaron a dominar la ‘lira’, hasta convertirse en unas expertas.

La participación de las mujeres en el grupo Sol Mayor, habla del compromiso que hicieron con ellas mismas para darle un rumbo distinto a sus vidas, pues si bien se encuentran pagando por algún error que cometieron, también se están preparando para que al momento de salir del Cereso, puedan hacer algo positivo con sus vidas.

Por ello, cada uno de los talleres que integran este proyecto de cultura integral llamado La Letra Escarlata tiene una característica en particular, en el ejemplo del taller de guitarra es que no se trataba solamente de tocar música; si no de leer música y ser capaces de poder tocar un instrumento leyendo una partitura.

Inicialmente, Sol Mayor se componía de aproximadamente 12 mujeres, pero fue en el trasncurso del 2018 y 2019, cuando se sumaron más integrantes, hasta llegar a 25, actualmente, además de guitarras se toca el cajón, y hay un grupo de muchachas que complementan las melodías con su voz, logrando una armonía.

Este gran avance, deja más que claro que los programas culturales como la música tienen el poder de unir a las personas y crear una convivencia sana, la cual es muy necesaria en espacios como el Cereso de Obregón.

El licenciado Jorge Argüelles, director del Cereso de Cajeme, sabe que la implementación de programas culturales como La Letra Escarlata, es de suma importancia para una reinserción social satisfactoria, pues mediante estos talleres, como el de guitarra, varias personas privadas de la libertad han podido cambiar el rumbo de sus vidas.

De igual manera, el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, doctor Ramón Tadeo Gradias, ha brindado apoyo a los distintos proyectos que se desarrollan en el Cereso de Obregón y en los distintos centros penitenciarios del Estado, al igual que el secretario de Seguridad Pública Estatal, el licenciado David Anaya Cooley, pues han sido testigos del talento que hay en este lugar.

Dos veces por mes, el Centro de Reinserción Social (Cereso) abre sus puertas a familiares de las personas privadas de la libertad, y al público en general para dar clases de guitarra, y que de esta manera, la sociedad conozca el maravilloso trabajo que realizan, y como la vida de estas personas han cambiado.