Las escalofriantes declaraciones de una joven que fue violada por su papá y con quien engendró seis hijos

Reino Unido.- La corte del Crown Court, en Reino Unido, declaró culpable de 36 cargos de abuso sexual a un hombre después de haber tenido seis bebés con su propia hija.

La víctima declaró que su papá quería "enseñarle" a tener relaciones sexuales para futuros novios, además, reveló que su primer embarazo fue a los 14 años, donde también sufrió dos abortos involuntarios.

Mi papá me dijo que eramos almas gemelas, sabía que eso estaba mal y pensé que nunca volvería a suceder, pero sucedió al menos 2 o 3 veces por semana", dijo la joven.

Me obligó a tocar su pene, me decía 'voy a enseñarte cómo hacerlo bien, aprenderás de esto'. Me hizo sentir muy sucia. Tenía miedo de decir algo", agregó.