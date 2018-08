Las estrellas de Hollywood que hicieron pública su batalla contra las drogas

"La droga era mi amiga. No me pasaba con otras personas. Era una manera terrible de llenar el vacío". La cantante no tuvo reparos en recordar su época más oscura, cuando era adicta a la cocaína.

Afortunadamente, supo reaccionar a tiempo y salió. "Me dije a sí misma: 'Tú no eres una artista. Si fueses una artista estarías centrada en la música y no estarías gastando dinero en ese polvo del diablo'".