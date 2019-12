Las inolvidables carreras de botargas de 'Otro Rollo' podrían regresar

Ciudad de México.- El actor Facundo comentó en Twitter que YouTube lo llevó a ver los videos de carrera de botargas, un segmento que se hizo muy popular durante la época de Otro Rollo y que consistía, como muchos recordarán, en un grupo de botargas de distintas marcas que competían por llegar a la meta en el Estadio Azteca.

La dificultad para correr, las caídas, los golpes, empujones, la “bolita”, tropezones y sobre todo, la cabeza de la abejita (la que usaba Yordi Rosado) que salía volando a la menor provocación la hacían muy divertida para el público, sin embargo, ¿Cómo recuerda Yordi las carreras?, en noviembre, cuando presentó su último libro, se lo preguntamos.

Lo recuerdo como un gran momento, fue algo que empezó de una manera chistosa y no pensamos que fuera a crecer tanto, yo soy enojón, me caliento rápido, y entre que uno le echaba ganas para que se viera que estaba enojado y otro que sí me hacía enojar….”, dijo el conferencista y comunicador.