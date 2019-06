Las manifestaciones en Honduras dejan 3 muertos, detenidos y pérdidas millonarias por daños a propiedades

Tegucigalpa, Honduras.- Después de las manifestaciones por la renuncia del presidente hondureño, los hechos han durado tres días, se reportan muertos, detenidos y pérdidas millonarias por los daños a propiedad privada y pública, según empresarios.

Las muertes se registraron el jueves pasado, dos en Tegucigalpa y otra en el Departamento de la paz.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), pidió a las autoridades que se haga una pronta investigación de los hechos violentos registrados.

Durante las protestas hubo incendio de automóviles, saqueos y cristales rotos en restaurantes de comida rápida, comercios, oficinas públicas, además que los trasportistas de carga hicieron un paro, al igual que decenas de ‘Cobras’, de la Policía Nacional, quienes exigían conquistas sociales incumplidas por la Secretaría de Seguridad.

Este sábado el país amaneció en calma y con una marcha de la paz encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández, en la que participaron 4 mil simpatizantes del Gobierno.

A Juan Orlando parece que se le ha olvidado que ya no es candidato presidencial, sino el presidente del país; él no debería de andar en marchas de su partido porque con eso crea más rechazo entre quienes no lo quieren en el poder“, dijo el economista Arnoldo Ramírez.