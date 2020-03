Las mejores fotos de Valentina Fluchaire, mexicana ganadora de certamen trans internacional

Pattaya, Tailandia.- La modelo Valentina Fluchaire puso el nombre de México en alto luego de ganar el Miss International Queen, uno de los certámenes de belleza de transexuales más importantes del mundo celebrado en Tailandia.

La mexicana es originaria de Colima y recibió la corona de la estadounidense Jazell Barbie Royale, ganadora del concurso el año pasado en una gala en la localidad costera de Pattaya.

No tengo palabras (…) me ha costado mucho trabajo estar aquí. No me quiero poner sentimental, no quiero llorar”, dijo Fluchaire