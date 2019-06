Las temperaturas en Guerrero podrían incrementar hasta los 45 grados con 'La Canícula'

Chilpancingo, Guerrero.- El estado de Guerreo se encuentra en sensaciones térmicas de los 40 grados y la falta de lluvia no mejora el ambiente, sin embargo se estima que la temperatura pueda incrementar a los 45 grados con la llegada de 'La Canícula', temporada del año en la cual el calor es más fuerte.

No obstante en la región 'Tierra Caliente', en los municipios de Zirándaro de Los Chávez y Coyuca de Catalán, ya se han registrado esas altas temperaturas, con un calor seco y en el otro extremo, en la zona costera, el ambiente también es cálido pero húmedo.

No, no ha llovido aquí hasta el momento aquí no ha caído una llovizna para que nos refresque, ha estado así estos últimos tres días que estamos aquí, está muy caluroso”, dijo Roberto Marbán, un turista.