"Le agradeceré toda la vida": Katie Barberi relata su último adiós a su amiga Edith González

Ciudad de México.- La fallecida actriz Edith González, se dio el tiempo de despedirse de sus amigas más cercanas a quienes contactó, después de varias semanas de haber ‘desaparecido’ del ojo público, incluso de ellas, para anunciarles que ya no había nada más que hacer con su enfermedad.

Katie Barberi, actriz y una de las mejores amigas de Edith, por poco más de 15 años, confesó que el despedirse de su amiga fue una situación muy dolorosa, ambas se volvieron íntimas después de trabajar juntas en Doña Bárbara y en 2016 volvieron a compartir créditos en Eva la trailera.

Barberi, relató que la última vez que González se contactó con ella, se encontraba en Los Ángeles y recibió un mensaje de esta donde le pidió que hablaran.

Cuando la difunta actriz ya no respondió más sus mensajes o llamadas, preocupada esta no dudo en irse a México e ir a visitarla.

El hecho de que tuviera un segundo para llamarme, le agradeceré toda la vida. Recibí un mensaje de WhatsApp en el que me decía, estoy en el hospital, las cosas no están muy bien, me gustaría hablar. La llamé y no obtuve respuesta, ni por mensaje, así que decidí viajar a la Ciudad de México", relató en entrevista con Univision.