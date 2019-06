¿Le dan tiempo para escapar? El 'Chapo' conocerá su sentencia hasta el 17 de julio

Nueva York, EU.- Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán conocería su sentencia en menos de 8 días, sin embargo, el juez federal de Nueva York, Brian M. Cogan, lo aplazó hasta el próximo 17 de julio.

Cogan no explica las razones para el cambio de la fecha de la sentencia definitiva a Guzmán Loera, declarado culpable de narcotráfico el pasado 12 de febrero por un jurado y tras lo cual espera una resolución sobre la condena que deberá cumplir.



El Chapo había solicitado recientemente un nuevo juicio, lo que el juez aún no ha resulto tampoco, después de que se supiera que un miembro del jurado podría haber incumplido las órdenes del magistrado de no tener contacto con las redes sociales durante el juicio.



El magistrado, de la corte federal para el distrito este de Nueva York, otorgó además a los abogados del mexicano hasta el 3 de julio para comentar al tribunal sobre la decisión de posponer la sentencia y a la Fiscalía hasta el 10 de julio, si lo considera necesario la réplica.



La sentencia al Chapo está prevista para las 9:15 horas local del 17 de julio.



El mexicano, que permanece en una cárcel federal en Manhattan, considerada una de las más seguras del país, enfrentó un proceso judicial de tres meses en el que se escuchó a 56 testigos, entre ellos antiguos socios y empleados, y luego de seis días de deliberaciones, el jurado le halló culpable y se enfrenta a cadena perpetua.



Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de la prensa o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar.



Sin embargo, el caso ha continuado en los medios de comunicación luego de que el 20 de febrero saliera a la luz una entrevista anónima publicada por el medio de noticias Vice en la que un miembro del jurado, que no se identifica, asegurara que alguno de ellos no siguieron las instrucciones del juez.



De inmediato, su defensa solicitó un nuevo proceso alegando que su cliente "no tuvo un juicio justo", a lo que la Fiscalía se opuso alegando que la información publicada sobre el miembro del jurado no se podían corroborar.



Alegó el Gobierno que el reclamo de Guzmán Loera para el nuevo juicio se basaba "únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar".



El pasado fin de semana, su defensa insistió en la necesidad de un segundo juicio y en una carta enviada al juez Cogan pidieron una vista pública para discutir el asunto porque, según su parecer, las revelaciones del jurado a Vice "son suficientemente fuertes para garantizar una investigación".