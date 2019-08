"Le dije que sea más discreta": Geraldine Bazán tras polémicas declaraciones de su madre

Ciudad de México.- Como toda buena madre, doña Rosalba Ortiz ha salido en defensa de su hija, Geraldine Bazán, en más de una ocasión tras la polémica por su divorcio con Gabriel Soto, sin embargo, la actriz no está del todo conforme con estas declaraciones.

Bazán se sinceró con los reporteros que la cuestionaron por las recientes declaraciones de su mamá, debido a que despotricó contra Julián Gil luego de que se revelara que él fue quien acusó a su hija de serle infiel a Santiago Ramundo con otro actor.

Al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de su madre, Geraldine explicó:

Sin embargo, a pesar de defenderla, Bazán aseguró que le ha pedido a su mamá ser más cautelosa con sus declaraciones.

Entonces yo he hablado con ella y si le he dicho que sea más discreta, que en realidad a veces no sabe bien cómo están las cosas, y simplemente se deja llevar y dice, y entonces a veces pues no está bien tampoco”.