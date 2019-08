"Le pedí a Dios que no me dejara morir así": Brenda pidió un Uber a Polanco y la llevaban a Ecatepec pero logró escapar

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Twitter, una joven identificada como Brenda relató el terrible momento que vivió al tomar un viaje en Uber, luego de que el conductor tomara una ruta incorrecta.

La mujer detalló que solicitó el servicio de transporte desde la Central de Autobuses del Norte en la Ciudad de México hacia Polanco, sin embargo, el chofer desvió la ruta a de Ecatepec, Estado de México, la amenazó con un arma pero ella logró escapar al saltar desde el auto en movimiento.

Ayer pedí un @Uber_MEX de la central del norte hacia masaryk. El conductor me secuestro, me amenazo con un arma y logre aventarme del coche cuando ya íbamos en carretera en @Ecatepec @Alerta_Ecatepec @DSPyTEcatepec se llevó mi bolsa y mi maleta. #NiUnaMas”.

Aunque internautas han criticado y aseguran que su historia tiene inconsistencias, ella afirma que tomo medidas de prevención como compartir el viaje, asegurarse que el chofer fuera el mismo de la foto así como las placas del auto.

Brenda explicó que el conductor le apuntó con un arma a la cabeza y le quitó su celular, luego lo lanzó por una ventana.

No saben cómo le pedí a Dios que no me dejara morir así. Le pedí que me permitiera ver a mi hijo crecer”, comentó Brenda en el tuit.