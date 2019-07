Leobardo Vidal busca ayudar a Sonora en el equipo de Ricardo Bours Castelo

Navojoa, Sonora.- El político navojoense Leobardo Vidal Tellechea fue dirigente municipal del PAN en dos ocasiones y sirvió a la ciudad al menos en tres, pero eso quedó atrás. Mañana, ante el Comité Directivo Estatal presentará su renuncia para entregarse por completo al equipo del político de Cajeme, Ricardo Bours Castelo.

Está convencido que Sonora necesita de una persona que sepa traer inversiones a esta entidad, que se preocupe por los jóvenes y les brinde oportunidades a todas las familias.

Esa persona es el cajemense Ricardo Bours, quien buscará ser el candidato independiente por la gubernatura de Sonora, y Vidal Tellechea será el encargado de estructurar su equipo en esta región de la entidad.

Una filosofía de vida que siempre lo acompaña a donde lo lleven sus pasos, es el respeto a la dignidad de las personas, y es un principio que trata de practicar todos los días.

Por eso le gusta apoyar, en la política no con el ánimo de ser él un posible postulado, sino ayudar a que lleguen las mejores personas a puestos de elección popular porque, afirma, eso es benéfico para todos.

La elección de la vía independiente

Veo que no hay perfiles que Navojoa necesita o que el estado necesita, veo a los partidos agotados, sin energía y sin perfiles, y son todos los partidos tradicionales que creo que no le van a ayudar a Sonora”, indicó.

En la actualidad los partidos quieren el poder por el poder mismo, solo para repartirse los beneficios, explicó, y eso no es lo que los mexicanos ni los sonorenses quieren.

La gente ya está harta de los partidos, se abusó de esa fuerza y creo que esto se tiene que cambiar. No soy el único que lo dice, hay mucha gente que lo ha planteado y uno de ellos es Ricardo Bours Castelo, que también renunció a su partido y ahora está por la vía independiente”, puntualizó.

Una visión compartida

Vidal Tellechea es congruente y profesional en su labor, y prueba de ello es que ha trabajado en una administración del PRD. Siendo panista, fue elegido por su capacidad para trabajar en lo que sabe hacer, no por su filiación partidista. Y de Ricardo Bours piensa lo mismo.

Él pertenecía al PRI y ahora anda por la vía independiente, le he seguido la trayectoria desde entonces... Cuando fue presidente de Cajeme tuvo una gran participación en esa comunidad y le he seguido la huella, aún cuando estaba dentro del Partido Revolucionario Institucional… tal vez era el único priísta con el cual yo simpatizaba, pero ahora que renunció lo he seguido más de cerca y veo que la forma de pensar de él coincide mucho con la mía”, indicó.

La desintegración de las familias

El pasado 12 de abril, Leobardo Vidal se reunió con Bours Castelo en Navojoa. Las propuestas del cajemense lo convencieron, porque sabe que Sonora necesita inversión, fuentes de empleo.

Las nuevas generaciones que están saliendo de las universidades se tienen que ir a otros estados, a otras ciudades de la República Mexicana, no se quedan en Sonora y desperdiciamos a los jóvenes mejor preparados... Nuestras familias se están desintegrando porque nuestros hijos se van a otros lugares”, señaló.

Y en ese punto, aseguró, será Ricardo Bours Castelo quien dé un gran impulso al empleo en Sonora.

El político navojoense sabe lo que es eso. El ingeniero de profesión, egresado de la Universidad de Sonora, tiene tres hijos y dos de ellos están fuera de la entidad.

Por eso, yo pensando en mi familia y la de todos, si Ricardo Bours es el próximo gobernador, sabrá traer inversión que dará empleo a miles de personas”, indicó.

Su aporte a la nueva opción política

He formado comités en distintas colonias y ya tienen años apagados, que no están funcionando. Están decepcionados y no quieren saber de política ni de políticos”, resaltó.

Sin embargo, tienen la idea de reactivarlos, llevándoles este proyecto, para convencerlos uno por uno, para formar un equipo de apoyo en torno a Ricardo.

Empresarios de Navojoa que han platicado con él, señala, han coincidido en que el cajemense debe de ser el próximo gobernante.

Saben que con él va a venir un desarrollo para el Estado, vendrán inversiones de otras partes de México y del mundo”, aseveró.

Su renuncia al partido Acción Nacional

Ya lo había anticipado, pero apenas esta semana lo hizo oficial. Después de varios años, el 8 de julio entregará en Hermosillo, al comité estatal, su carta de renuncia.

Es una decisión personal, no he tratado de convencer a nadie de que se venga, todavía no... hasta que no renuncie”, adelantó.

Ricardo Bours Castelo será un proyecto de ciudadanos, por eso apresuró su renuncia, sin la presión de las siglas de un partido.