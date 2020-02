"Les paga todo a sus hijos": Viuda de mánager de Luis Miguel deja en ridículo a Aracely y Stephanie

Ciudad de México.- En entrevista para Infobae México, la viuda de Hugo López, mánager de Luis Miguel, habló sobre la fuerte disputa que sostienen Aracely Arámbula y 'El Sol' por la pensión alimenticia de sus dos hijos, Miguel y Daniel.

Lucía Miranda aclaró el problema luego de declarar que sabe que el tema es delicado:

En el caso de Aracely, yo no me puedo meter en la parte personal en relación con el hecho de que no ve a los hijos, yo no puedo hablar por él y sé que es un tema delicado y no sé qué problema hay, pero con respecto a que él no le pasa (pensión), él le pasa todo, tanto a sus hermanos, a Sergio lo ha mandado a Boston, le ha pagado todos sus estudios, a su otro hermano también".

Según Miranda, el intérprete mexicano siempre ha cumplido con lo que necesitan los dos niños que tuvo con la actriz y que, a pesar de que siempre ha sido juzgado por la prensa, él es un buen hombre que sí mantiene a sus hijos:

Con Aracely, él pasa el dinero. El tema ese de no ver a los niños es un tema que yo, porque lo quiero no voy a opinar, no lo sé, no sé qué pasa ahí, cual es la situación, porque realmente es una pena que él no vea a los chicos, pero todo eso que dicen que no le pasa manutención se dicen cosas que no son".

Respecto a la hija que tuvo con Stephanie Salas, Michelle Salas, declaró que no es cierto que la haya abandonado en su infancia:

No es cierto todo eso, lo de Stephanie Salas, fue una cosa de la juventud, de adolescente, no sé si conozcan a la familia de Las Pinal, ellas son muy independientes, son mujeres que no tienen el problema de decir me quedé embarazada. Él estuvo en su momento cuando nació la bebé, después ya no se vieron porque esa fue una relación diferente".

La mujer, quien es exmodelo, también reveló que 'El Sol' no tiene mal carácter como muchos dicen y como trata de 'pintarlo' la prensa. Además, mencionó que muchos de sus amigos se han tratado de aprovechar de él, pero que simplemente el cantante es "exigente" y nada más:

Como él no da notas, lo critican totalmente, en ocasiones lo he visto molesto en el escenario o ya lo sé porque lo conozco y se pone loco, porque es muy exigente, él tiene un oído impresionante y quiere que todo salga perfecto, él solo es una persona exigente", finalizó.