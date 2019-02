Libertad de expresión no cuenta con mecanismos de protección ni seguridad

Hermosillo, Sonora.- El Sol estaba por esconderse, cuando decenas de disparos comenzaron a escucharse el sábado por la tarde, justamente en un cruce vehicular frente a un conocido centro comercial de la capital del estado, 38 detonaciones de balas fueron suficientes, para arrebatarle la vida al locutor Reynaldo López.

El comunicador Reynaldo López perdió la vida en un ataque el sábado pasado, suceso en el que resultó gravemente herido Carlos Cota. | Cortesía



Con él se suma al total de tres periodistas asesinados en México durante el 2019, cifra que alcanza los 144 casos desde el año 2000 a la fecha, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



En dicho ataque, el comentarista de deportes no fue el único, también resultó gravemente herido el conductor Carlos Cota, tanto la sociedad en general, legisladores y agrupaciones de periodistas han condenado la agresión.



La Red de Periodistas Sonora denunció que el 99.75 por ciento de estos casos siguen impunes, a pesar de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, señala la responsabilidad gubernamental de proteger a los comunicadores ante una situación de riesgo con motivo de su profesión.

Enorme consternación en Hermosillo por ataque armado contra dos comunicadores:



Carlos Cota se encuentra grave.

Reynaldo López ha fallecido.



Mi solidaridad y oraciones con ellos y sus familias ���� — Lilly Téllez (@LillyTellez) 17 de febrero de 2019

Las investigaciones

En el caso del ataque contra Reynaldo López y Carlos Cota se están investigando tres líneas, para las que hay un grupo especial de la corporación avocado las 24 horas, informó el vicesfiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Bustamente Pérez.



El vicefiscal detalló que éstas líneas corresponden a investigaciones abiertas relacionadas con los indicios en la escena del crimen, a sus entornos familiares y a su profesión.



Comentó que, hasta el momento, no se tienen datos de que la agresión haya estado relacionado con el trabajo que actualmente realizaban, ni con su antigua labor en los medios de comunicación, pero que no obstante no se descartarán como línea de investigación.



Además, resaltó que las investigaciones se están realizando con apego a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.



Ante la versión que circula en redes sociales de que las víctimas repelieron la agresión, Bustamante Pérez aseguró que en el vehículo de las víctimas no se encontró ningún arma de fuego ni rastros de que hayan sido utilizadas recientemente.

Con respecto al estado de salud de Carlos Cota, manifestó que continúa grave y es posible que requiera de más cirugías.

“Estaremos muy puntuales y vigilantes a lo que diga la Fiscalía General de Justicia del Estado para saber de fondo el origen; pero también de no especular”, Ernesto De Lucas Hopkins, presidente del PRI estatal.

Demandan justicia

La activación de protocolos de protección en los medios de comunicación es necesaria en todo momento para evitar situaciones de riesgo, afirmó Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional del Periodistas y Comunicadores (FNPC).



Cano Franco, quien solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) atender de forma expedita la agresión contra los comunicadores, destacó que el gobierno debe de hacer uso de la tecnología para recabar todas las pruebas necesarias.



Debe de demostrarse el brazo de la justicia en este caso y que no quede impune como muchos otros, ya que siempre se habla de líneas de investigación abiertas, que en ocasiones terminan por quedar solo en eso”, enfatizó.

#FuerzaCota ��������



El gremio de #PeriodistasDeportivos de #Hermosillo nos unimos para recabar fondos por la salud de nuestro compañero #CarlosCota.



La manera en que pueden ayudar es comprando el libro:



�� Historia Salón de la Fama del Deporte Sonorense

��1⃣0⃣0⃣



Informes aquí. pic.twitter.com/SdP0d7Stfl — Grada Norte (@GradaNorteMX) 19 de febrero de 2019

Preocupa el enfoque

Cuando sucede un ataque de este tipo y de inmediato se vincula a las víctimas con algún tema del crimen organizado, se descalifica a la acción y la víctima deja de aparecer como tal, consideró María Dolores del Río, diputada de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.



Me preocupa que esto suceda de manera inmediata; me parece muy grave porque cada día suceden cosas muy parecidas con jóvenes, y cuando esa es la primera línea de investigación y se publica la sociedad siente como que ´bueno, a mí no me va a ocurrir porque yo no estoy ahí’”, puntualizó.

“¿Dónde están las autoridades, tanto las municipales, la estatal y la federal? ¿Dónde están, que un comando con arma de grueso calibre anda tranquilamente?”, María Dolores del Río, diputada local de Movimiento Ciudadano.



En números