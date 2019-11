Lis Vega habla de problemas con las drogas, de su ex infiel y su amorío con un famoso modelo más joven que ella

Ciudad de México.- Lis Vega habló sobre la deuda que tiene con su exesposo, Mauro Riveros, con quien estuvo durante cinco años.En la emisión del programa De Primera Mano, la cubana contó la verdad sobre la polémica que gira sobre las operaciones a las que se ha sometido, el supuesto consumo de drogas y sus relaciones amorosas.

Es un tema que no tengo por qué aclarar, estoy entrenando más que nunca, estoy plena, estoy feliz de cómo me veo, de cómo me siento y no me estoy drogando como dicen, gracias a Dios”.

Sobre la relación que tiene con el modelo Rommy, destacó que es “una relación abierta con amor”. Al hablar de Mauro Riveros, Lis señaló que esa relación fue muy importante para ella, pero reconoció que dio de más. Ella indicó que le ayudó a obtener sus papeles y que le creyó sobre su matrimonio anulado.

Él no puso un peso en cinco años, él no trabajaba, él nunca trabajó, él dijo ser mi mánager, intentó y ni eso pudo hacer, porque lo único que hizo fue alejarme de la gente que amo”, destacando que él solo buscó acumular bienes.

Lis finalizó diciendo: “Lo que quiero decirle al señor es que me devuelva mi camioneta, que hay una demanda, lo único que quiero que me devuelva es mi camioneta porque yo la pagué y él falló con los pagos”.