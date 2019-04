Llega el día esperado por la Unión Ganadera ¿Quien ganará?

Ciudad Obregon.- Entre camisas de cuadros, pantalones de mezclilla y botas vaqueras hoy las instalaciones del hotel Holiday Inn en la ciudad del ‘Sol’ recibirán a cientos de ganaderos de todo el Estado. ¿Su motivo?, elegir un líder que represente la unión del gremio, el apoyo a las 97 asociaciones y el cambio de era, para una nueva etapa en el sector.

Pero como en toda campaña el proceso ha sido una carrera de desacreditaciones, controversias y fuertes declaraciones por externos que sacaron a relucir el lado más oscuro de la Unión Ganadera. Héctor Platt, actual presidente de los ganaderos y Daniel Baranzini, un agremiado de hace muchos años, se combaten el puesto uno a uno.

Todo comenzó en noviembre del año pasado cuando las intenciones de reelección de Platt saltaron a la luz, en ese entonces parecía ser el único que estuviera en la jugada, sin oponentes o alguien que le hiciera la competencia. Pero a finales de ese mismo mes se descubrió a Daniel Baranzini y con ello sus ideas de cambiar y revolucionar todo lo que Héctor quería conservar igual, se manifestaron. Fue allí cuando realmente comenzaron las elecciones ganaderas.

COMO LOS BECERROS

Los primeros problemas surgieron en enero de este año, cada asociación local debía realizar su asamblea como de costumbre y mientras el equipo de Baranzini argumentaba que en ellas los asistentes le darían el voto a su delegado para elegir al nuevo presidente de la Unión.

El grupo de Platt argumentaba que eso no se encontraba en la Orden del Día.

No está dentro de los puntos del orden, no debe haber votación, ya hay delegados nombrados y quienes elegirán al nuevo presidente serán ellos”, manifestaba Platt.

Sin embargo, las denuncias de autoritarismo, corrupción, mala administración de dinero y demás no se hicieron esperar. Y entre cabalgatas, asambleas y guerra de declaraciones ambos candidatos viajaban de norte a sur para reunirse con su gente, para plantear sus ideas y asegurar el voto.

Un grupo de ganaderos del municipio de Álamos jaló el hilo de algo que más adelante se descosería.

José Alberto ‘Cabeto’ Navarro denunció que en su asamblea las cosas fueron irregulares. Sin avisarles de la reunión con anticipación, sin la presencia de muchos de sus compañeros y con absolutismo de parte del secretario de la Unión, Rubén Molina las cosas se pusieron muy turbias, llegando a tal punto donde se llevó la ceremonia sin el secretario de la Asociación ni el presidente.

Entonces toma el micrófono el secretario de la Unión, Rubén Molina influyendo en el delito, porque para nosotros es delito, que usurpen las funciones de otras personas, dio el informe de Tesorería porque no estaba el tesorero y nos consta a nosotros que ese informe ni siquiera está firmado por él”, relató ‘Cabeto’ el 18 de enero para TRIBUNA.

Esa no fue la única denuncia que Molina, (muy allegado a Platt) recibía en su contra. Óscar Encinas de La Colorada, explicó que las cosas fueron similares, “tuvimos reunión. Estuvo presente Rubén Molina, yo pedí una intervención para una votación, pero ellos me dijeron que era una reunión informativa que no era para votaciones”. Por su parte, Iván Ibarra delegado en la Asociación de Ures señaló que sus apoyos fueron cancelados.

“Yo todos los años voy a las asambleas y nos dan un informe de actividades y lo que van hacer todos los años, la gobernadora Claudia Pavlovich asigna una cantidad a la unión para que lo distribuyan en todo el Estado, todos los años que vamos a las asambleas se les asigna una cantidad diferente, ya sea más o menos, pero todos los años la gobernadora ratifica enfrente de todos los delegados que el dinero ahí está, nosotros ya tenemos 2 asambleas que no nos raspan los caminos. Yo digo que el dinero ya se lo gastaron, yo no sé cómo van a confirmar los gastos del año pasado porque yo tengo que firmar, ellos deben de comprobar que el recurso se usó para lo que es”.

EN EL PASTOREO

Las cosas se pusieron más ‘calientes’ cuando las campañas negras a través de las redes sociales comenzaron. Varios videos se dieron a conocer en especial por la plataforma de Twitter uno de ellos señalando que Baranzini estaba “coludido” con el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours para que través del puesto se hiciera la ‘Unión Lavandera’, haciendo alusión al delito.

Bours en un video a través de su cuenta de YouTube respondía al actual presidente, “que te quede claro Héctor tengo todo el derecho de opinar, te guste o no, estés o no de acuerdo, no tengo que ir a ninguna asamblea ni participar, para opinar mis puntos de vista y los expreso. Sé que en las asambleas manejan diferentes tipos de cosas y que asisten ganaderos, yo me imagino que ahí es donde explicas, el porqué es más importante invertir en un auditorio de 30 millones de pesos que darle un apoyo a un laboratorio de transferencias de embriones a la Asociación Ganadera de Cajeme”, señala el diputado.

Entre febrero y marzo se podía notar que los ánimos seguían calentándose, las asambleas continuaban y mientras Baranzini pedía un piso parejo y que se respetara la voz y el voto de cada uno de los ganaderos, la Unión Ganadera se negaba y nuevas figuras aparecían en el juego, una de ellas Jorge Taddei, delegado de los programas sociales en la entidad a quien se le acusó de querer intervenir en el proceso.

Otro caso fue el de Salvador Campos, jurídico de la Confederación Nacional Ganadera, quien visitó Hermosillo para explicar que los participantes eran solo aspirantes, esto, aunque el proceso ya iba muy adelantado, además que reafirmó que las asambleas eran solo informativas.

Ante los hechos, Daniel Baranzini comento que, “yo cuando estaba chiquito siempre buscaba a mi papá, a mis hermanos, a mi mamá para que me protegieran, ahora pues ellos (los titulares actuales de la Unión Ganadera de Sonora) le hablan al jurídico, si se dan cuenta en lo que dijo todo tiene lógica realmente lo que quiere hacer es confundir a la gente”.

¿DÓNDE ESTÁN LAS VACAS?

Este último mes de elecciones cuando se creía que no se podía ver más, Baranzini fue ligado no solo por el grupo Reforma en su columna Templo Mayor al Partido de Regeneración Nacional (Morena), todo apuntaba a que los izquierdistas estaban detrás de él y el apoyo que recibía era de ellos y de nadie más.

Cabe mencionar que Daniel, ha publicado en distintas ocasiones mediante sus redes sociales fotografías con distintas figuras del grupo de la Cuarta Transformación, en especial la de la primera visita del presidente López Obrador el pasado dos de marzo, donde hasta fue a recibirlo al aeropuerto de la capital del Estado.

Esto hizo mucho ruido.

El porcentaje que llevaba ganado Baranzini se comenzó a debilitar. Y por debajo del agua señalaban que “¿cómo iba a ser posible apoyar a alguien que estuviera apoyado por Andrés Manuel si era la persona que quería quitarle los apoyos a todos?”

Sin embargo, Baranzini ha señalado que su único sostén son los ganaderos, que no está nada debilitado y que él es apartidista. Pero es obvio que si quiere tener recursos para el gremio debe de existir una buena relación con el Gobierno Federal.

Al mismo tiempo la senadora, de la misma bancada, Lilly Téllez, igual a través de Twitter daba a conocer que el Gobierno de Sonora estaba detrás de la campaña de desacreditación de Daniel Baranzini y a su vez colgaba documentación que destapaban desvíos de recursos por la actual administración de la Unión. En los que implicaba al Gobierno del Estado y los recursos del erario.

Cabe resaltar que Téllez es familiar tanto de la gobernadora (los hijos de ambas son primos) y de Héctor Platt (sobrino de la abuela de Téllez).

LISTOS PARA EL RODEO

Se colocan las espuelas en sus botas, se ponen la camisa de cuadros, y se ajustan el sombrero. Están listos. Platt y Baranzini, uno a uno por el sombrero.

En entrevista con TRIBUNA, Daniel aseguró que está listo, que no le tiene miedo y que las campañas negras al contrario de ‘golpearlo’ lo hicieron más fuerte. “Estamos firmes, a pesar de todo lo que ha pasado, les pido que no se amedrenten, que no traicionen a su gente y que respeten su voto. La Unión antes tenía 180 mil agremiados ahora solo tiene 33 mil, es tiempo de cambio. Si me tocara elegir lo mismo, lo haría. Y claro que me duele la mala campaña, pero mi principal promotor es Héctor. Estoy más que puesto”, asegura el líder de “Un proyecto para todos en Sonora”.

También recalca que hasta el momento ellos tienen un 90 por ciento ganado.

En contraste con lo que dice el equipo de Platt que hasta el momento ellos llevan 45 por ciento a su favor, 35 por ciento a Baranzini y el otro 20 por ciento es incierto. Sin embargo, este último lo decidirá todo.

Y VAN A CABALLO

Ambos candidatos lanzan mensajes de agradecimiento a quienes los apoyaron en campaña. La cosa está dura.

Previo al evento que lo definirá todo, el hotel donde se votará ya se encuentra resguardando las áreas para que sea un evento totalmente privado, sin el acceso a externos a la Unión.

Se espera que las cosas se pongan turbias. Medios, ganaderos, paso restringido y hasta la Policía podría ser lo que depara para el día de hoy.

La voz y el voto de aquellos que piden que las cosas cambien será escuchado y también sonará la de muchos otros que quieren que quede igual.

Una elección que sin duda ha paralizado a Sonora y trascendió a tema nacional. A partir de ahora será el inicio para un nuevo ciclo en el gremio ganadero que detrás de todo lo oscuro se espera que sea bueno para los asociados. Hoy el Holiday Inn abrirá sus puertas a dos vaqueros, pero solo uno saldrá con el sombrero.