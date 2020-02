"Lo lamento mucho": Familia de Carolina Flack publica carta que escribió antes de quitarse la vida

Londres, Inglaterra.- Tras el inesperado suicidio de Caroline Flack, su familia decidió hacer pública una carta que la famosa presentadora de Love Island escribió días antes de quitarse la vida dentro de su apartamento el pasado 15 de febrero.

El 12 de diciembre de 2019 fui arrestada por agredir a mi novio. En sólo 24 horas mi mundo entero y mi futuro se me escaparon de las manos, y todos los muros que había tardado tanto en construir a mi alrededor se derrumbaron. Siempre he asumido la responsabilidad de lo que pasó esa noche. Incluso esa misma noche", inicia la carta.

Caroline continuó asegurando que todo fue un simple accidente y que no era "una maltratadora", aclaró que sí tuvieron una discusión.

Pero la verdad es que fue un accidente. He estado sufriendo varias crisis emocionales desde hace mucho tiempo, pero no soy una maltratadora. Tuvimos una discusión y ocurrió un accidente. Un accidente. La sangre que alguien vendió a un diario era mi sangre y fue algo muy triste y muy personal", expresó.

Flack explicó que no había dado declaraciones al respecto ya que sus abogados le habían aconsejado que se quedara callada y no dijera nada al respecto, pero no podía callar más pues ni ella ni su familia podían "soportarlo más".

La razón por la que hablo hoy es porque mi familia no puede soportarlo más. He perdido mi trabajo, mi casa. La posibilidad de hablar. Y la verdad se ha ido escapando de mis manos y se ha utilizado como entretenimiento. No puedo pasar cada día escondida, mientras me dicen que no diga nada ni hable con nadie. Lamento mucho todo lo que ha pasado mi familia y todo lo que han tenido que soportar mis amigos por lo que yo he ocasionado", concluyó.

De igual manera la madre de Caroline dio su propia declaración donde dijo que su hija había escrito la carta varias semanas antes de que se suicidara, pero al final no la compartió porqué sus representantes la convencieron de no hacerlo y ahora ella y su familia querían que se conociera la versión de la presentadora.

Se dijeron muchas mentiras, pero así era como ella se sentía y mi familia y yo quisimos que la gente leyera sus propias palabras. Carrie estaba rodeada de amor y de amigos, pero esto fue demasiado para ella. Sus amigos Molly, Lou, Sam, Liam y Simon se merecen una mención muy especial, muchas gracias por esforzarse tanto por mantenerla a salvo.

Jody, su hermana gemela, estuvo ahí siempre para ella, toda su vida, pero esta vez nada le pudo aliviar el dolor por tal injusticia", expresó la madre de Caroline.