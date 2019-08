¿Lo que sea por seguidores? Influencer es criticada por publicar fotos de su accidente en moto

Estados Unidos.- Internautas se han abalanzado en contra de la influencer estadounidense Tiffany Mitchell, luego de que la joven publicara una serie de fotografías que la muestran tirada en el suelo tras sufrir un accidente de motocicleta.

Una gran cantidad de usuarios de Instagram consideran que Tiffany fingió el accidente para realizar una sesión fotográfica y que incluso promocionó una marca de agua con las imágenes.

El pasado mes de mayo, Mitchell explicó en el ahora eliminado post de Instagram que accidentalmente se había salido de la calle cuando “juzgó mal una curva”, lo cual provocó que cayera de la motocicleta.

La influencer describió en un largo mensaje que traía puesto el casco al momento del accidente, pero que se había raspado la piel del lado izquierdo de su cuerpo.

Tiffany expuso que su amiga Lindsey, quien viajaba con ella, decidió capturar momentos del accidente con su cámara, incluidas algunas en las que se ve a la influencer tirada en el suelo y sin su casco.

A través del post Mitchell narró que una ambulancia había acudido al lugar y que unos extraños habían llevado su motocicleta a su casa en un tráiler.

Agregó que el incidente le había traído recuerdos de una de las más duras situaciones por las que ha pasado: la muerte de quien fuera su pareja, quien perdió la vida en un accidente de moto hace tres años.

Estoy descansando y sanando de mi brazo, y quizá @ianwhitetattoos tendrá que retocar mis flores, pero me estoy sintiendo mucho mejor y, chicos, me siento muy agradecida”, escribió la influencer.

Pese a que algunos internautas le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación, otros usuarios se volcaron en críticas por compartir imágenes de un accidente.

El post de Instagram de Tiffany trascendió a Reddit, donde internautas continuaron escribiendo sus señalamientos contra la influencer, la acusaron de fingir el accidente y señalaron que la botella de agua en una de las imágenes podía ser señal de que la publicación tenía objetivos publicitarios.

Tiffany Mitchell borró la publicación a principios de esta semana y compartió una serie de Historias de Instagram para comentar que el post se había “salido de control”, pero que quería enfrentar los señalamientos.

La joven compartió que en esa ocasión había estado en sesión fotográfica todo el día, que ninguna marca estaba involucrada en la situación y que incluso ella no supo que las imágenes habían sido tomadas sino hasta un día después del accidente.

Además de asegurar a Metro.co.uk que no hubo ningún anuncio publicitario en las imágenes y que el accidente no había sido ningún montaje, Tiffany compartió recientemente una fotografía en la que aparece a bordo de su moto y con la que responde a la polémica que se ha desencadenado.

He sido acusada de fingir el accidente para atraer la atención, de usarlo como una oportunidad de publicidad indirecta con una compañía de agua, y de otras cosas… He compartido historias de la vida real desde que abrí mi cuenta. Me he abierto acerca del aborto, divorcio, ansiedad, sobre perder a mi pareja en un accidente de moto hace tres años, y de navegar por la pena consecuente”, inicia su mensaje la influencer.