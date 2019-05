Lombardo Ríos, la 'pieza clave' para comprender la riqueza cultural del sur de Sonora

Navojoa, Sonora.- Un día lluvioso, durante su infancia, fue determinante para que Lombardo Ríos Ramírez encaminara sus pasos hacia la investigación de la riqueza cultural que tiene Sonora.

El maestro e investigador expresó que esa ocasión le quedó muy marcada en su memoria y su ser, cuando al ver las pinturas sobre las piedras en la cueva ‘Agua Caliente’ le preguntó a su padre por ellas.

Los estudios

El investigador detalló que su educación comenzó en los recorridos por la sierra de niño junto a su padre, luego ingresó a la Primaria Escuadrón 201, cuando apenas construían la Presa ‘Mocúzari’, ya que su padre había comenzado a trabajar como juez civil en las construcciones de esas y otras presas como 'Angostura', Hermosillo y 'Oviáchic'.

La primaria fue muy ilustrativa para mí, recuerdo que tenía amigos, un grupo de niños de la comunidad de Conicárit, quienes iban y venían a estudiar desde su pueblo, y un día ya no vinieron, su pueblo quedó inundado por las aguas de la Presa ‘Mocúzari’”, compartió.

En una etapa de su vida tuvieron que mudarse a Obregón y ahí terminó su primaria en la escuela Alberto Salcido, donde caminaba y cruzaba campos de algodón, y a veces pedía ‘raite’. Hoy en día es la calle 200, en la colonia Constitución.

Al terminar sus cursos en la Secundaria número dos José Rafael Campoy fue requerido por vecinos de la naciente colonia ‘Cortinas’ para que fungiera como maestro de sus hijos.

Tenía como 17 años, llegaron los padres de familia a buscarme, yo me escondí detrás de un baño, mi padre llegó a mí y me dijo que saliera, yo con miedo y nervios apenas mencioné un pero, y mi padre, estricto y serio me dijo que saliera, en ese entonces lo que decía un padre se tenía que hacer, es como inicié mi aventura dentro de la docencia, recorriendo escuelas estatales y federales en Obregón”, dijo.