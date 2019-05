Los cambios más inesperados en Televisa y TV Azteca en los últimos meses

Ciudad de México.- Algunas de las figuras que se desenvuelven en el ámbito del entretenimiento han coincidido en que la televisión mexicana vive una transición.

Conocidos periodistas y comunicadores han renunciado a programas televisivos después de años de éxitos, han cambiado de televisora o han regresado a los proyectos que los catapultaron al posicionamiento en el gusto de la audiencia.

La diferencia que se percibe en la actualidad con respecto a esas transiciones es que parece darse una mayor apertura y libertad al cambio, es decir, a que estas figuras de pronto sean parte de la competencia de su antigua empresa y que en otro instante puedan regresar a las filas de los proyectos del pasado.

En Televisa y TV Azteca se han presentado varios casos en los últimos meses, algunos de los cuales se mencionan a continuación.

Ingrid Coronado

A finales de noviembre de 2018 la periodista Pati Chapoy reveló que Ingrid Coronado abandonaba Venga la Alegría después de haberse consolidado, a consideración de muchos, como uno de los elementos más fuertes del matutino de TV Azteca.

Días más tarde la conductora se despidió de sus compañeros y la audiencia de VLA, y explicó que lo que hacía era “una pausa necesaria” para disfrutar de la maternidad y otras etapas de su vida.

Aunque Ingrid Coronado indicó que se tomaría un descanso de tres meses, hasta el momento su esperado regreso a la televisión no se ha dado y es blanco de rumores, pues se especula que podría integrarse a las filas de Televisa.

En una reciente participación en el programa Intrusos para promocionar su libro Simón y el Sauce llorón, la presentadora aseguró que ha recibido ofertas de trabajo, pero que “no he encontrado el proyecto que me gustaría hacer, entonces estamos en pláticas”.

Natalia Téllez

Para los televidentes de Hoy no pasó desapercibida la ausencia de Natalia Téllez en el matutino de Televisa a partir de principios de enero.

La joven conductora aseguró en Netas Divinas que ella nunca renunció y que había acordado con Magda Rodríguez, productora del matutino de Televisa, que buscaría organizar sus compromisos, ya que este año ha emprendido otros proyectos en cine y televisión.

Ante la insistencia de sus fans, Natalia después explicó en Twitter lo que ocurría con su vida laboral.

Me tuve que ausentar porque estoy grabando una serie y luego viajo a filmar una peli. Perdón si no contesté antes pero se estaban cuadrando fechas. Les agradezco muchísimo por estar al pendiente y mandarme tantísimo amor”, dijo Téllez entonces.

Fernando del Solar

En relativamente poco tiempo, Fernando del Solar ha vivido varias transiciones. Luego de que regresara a la televisión con una participación en el programa Hoy por unos meses, el conductor se integró a Bla Bla Show, un proyecto de MVS Televisión.

Sin embargo, esos espacios ahora forman parte del ayer y su pasado vuelve para convertirse en su actual trabajo, ya que del Solar regresó a las filas de TV Azteca.

El conductor anunció en Venga la Alegría que ahora forma parte de Todo un Show, programa conducido además por Laura G, Cynthia Rodriguez y Roger González.

Adal Ramones

Después de más de una década en Otro Rollo y la conducción de distintos proyectos de Televisa, Adal Ramones decidió el verano pasado partir e integrarse a TV Azteca para conducir la más reciente edición de La Academia.

En una reciente entrevista con Adela Micha, el presentador habló sobre su ausencia de la televisión y detalló que mientras contaba con exclusividad en Televisa no pudo realizar algunos proyectos porque dicha empresa dejó de entablar convenios con otras compañías que lo buscaban a él.

Una vez que terminó su exclusividad y que pasó un año de no competencia, Ramones recibió propuestas y finalmente entró a TV Azteca.

Vanessa Claudio

A mediados de febrero, Venga la Alegría se quedó sin otra conductora, ya que Vanessa Claudio anunció su partida del matutino para dirigir el reality de TV Azteca Este es mi estilo.

Según se ha especulado, el programa no ha registrado la percepción y audiencia esperada. La primera temporada concluyó hace más de una semana.

Tania Rincón

En otra de las sorpresivas despedidas del matutino de TV Azteca, la periodista Pati Chapoy reveló el pasado jueves que Tania Rincón dejaba la emisión por un posible proyecto en FOX.

Sin embargo, un día después de que trascendiera dicha versión la conductora empleó sus redes sociales para confirmar su salida, anunciar su proyecto más próximo e indicar que su última emisión en VLA será el 31 de mayo.

Mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente… Por el momento, les puedo compartir que formaré parte del equipo de Protagonistas en Azteca Deportes durante la Copa Oro y Copa América. O sea el próximo mes de junio. Y de verdad será una aventura que me llena de emoción!!!”, indicó Rincón.