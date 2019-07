Los conductores de 'Miembros al Aire' confiesan cómo les pusieron los 'cuernos' sus exparejas

Ciudad de México.- Los conductores de Miembros al Aire, Mauricio Mancera y el ‘Burro’ Van Rankin, hablaron de las infidelidades que les hicieron sus exparejas.

Comenzó Mauricio, quien dijo que tenía rencor a su exnovia, ya que le puso el ‘cuerno’ dos veces y empezó a contar la anécdota.

La primera anécdota, fue cuando su hermano se acababa de graduar y su exnovia la cual llamó María Fernanda, es chef e hizo los bocadillos para la fiesta, también comentó sus papás le invirtieron a su negocio.

A lo que prosiguió contando que al día siguiente tenían una cena, a lo que la chica le comentó que ya tenía trabajo en Nueva Zelanda (de donde era su ex).

Me dijo que me vaya a vivir para allá y entonces ya no te voy a poder ver”, contó Mauricio.