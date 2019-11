"Los culpo si me pasa algo a mí o a mis hijas": Geraldine Bazán 'estalla' contra Gabriel e Irina Baeva tras rumor de brujería

Ciudad de México.- Luego de que esta mañana saliera a la luz que Geraldine Bazán recurrió a la ayuda de un brujo para intentar destruir el rostro de Irina Baeva, la actriz mexicana rompió el silencio y arremetió en contra de su exesposo, Gabriel Soto.

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, la artista manifestó:

No hace falta decir que es mentira, todos lo sabemos. El público no es tonto, los medios de comunicación tampoco, aunque se dejen manipular por una revista con cero credibilidades”.

Dejando entrever que sabe de dónde vienen este tipo de noticias, Bazán agregó:

En esta orquestación de querer limpiar la imagen de unos y desprestigiarme a mí hay muchos caminos. Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño. Con este tipo de acciones lo único que queda claro es qué hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas. ¡Pero ya fue suficiente!”.