La mujer que robó el corazón de Valentín Elizalde y Julión Álvarez

Ciudad de México.- El cantante fallecido, Valentín Elizalde, quien fue asesinado a balazos en 2006, al salir del palenque de la Feria del Ganado en Reynosa, Tamaulipas.

Quién después de su muerte, salió a relucir el nombre de la que sería su esposa, pero luego terminó casada con Julión Álvarez.

La mujer de nombre Nataly Fernández, cautivó a los dos cantantes del regional mexicano con su carisma y belleza.

Los familiares del ‘Gallo de Oro’ reconocieron a Nataly como la viuda de este, pues un mes antes de su muerte, la joven se habría comprometido con el cantante.

En 2007, en una entrevista para un programa de televisión, la mujer comentó que Valentín le informó de cómo era su vida, que no le quería mentir y ella aceptó.

Cuando empezamos, él me contó toda esa parte de su vida y me dijo: tengo tres niñas de diferente mamá, con la primera pasó esto, con la segunda esto y la tercera esto, la niña está todavía chiquita, y quiero serte sincero y no esconderte nada. Me habló con la verdad y me preguntó que si lo aceptaba así y, pues, dije: sí, está bien pero quiero que me demuestres que estás conmigo y así me lo demostró’’, comunicó Nataly.