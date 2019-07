Los estilos de traje de baño ideales para mujeres curvilíneas este verano

Ciudad de México.- Salir a comprar un traje de baño en ocasiones resulta frustrante para algunas mujeres. Conseguir la talla ideal y un modelo que favorezca la figura no siempre es tarea fácil, en especial para las mujeres 'plus size', pero no todo está perdido, los trajes de baño también son inclusivos.

No importa si te gustan bikinis o trajes de baño enteros, aquí te presentamos seis opciones para que puedas sentirte sexy y segura durante los días de verano en la playa o la piscina, recuerda que esos kilos de más son parte de ti.

Bikini alto 1 Bikini alto Luce tus curvas en este modelo de dos piezas y olvídate de los prejuicios. Quienes lo han probado, destacan la comodidad al llevarlo puesto. Este bikini de corte alto es perfecto para mantener todo en su lugar sin que te sientas incómoda de verte mal. Traje de baño de holanes y unicolor 2 Bikini unicolor y de holanes Esta prenda hará que tu cuerpo se vea proporcional, si eres de poco pecho, la forma de los holanes ayudará a que tu parte de arriba del cuerpo se vea más voluptuosa y desvíe la atención de tus caderas. Busca que la parte de arriba tenga un buen ajuste en caso de que tengas mucho busto. Traje de baño entero y revelador 3 Revelador pero entero Un traje de baño color negro y entero, es básico para la temporada de calor, pero sí puedes darle un toque muy atrevido buscando uno de aberturas a los lados, dejarás ver tu lado más sexy y te hará sentir segura contigo misma. Este modelo, por ejemplo, resaltará las curvas del torso, gracias a las bandas que se ajustan en los costados y muestra un poco de piel de forma elegante. Traje de baño deportivo 4 Deportivo Los estilos deportivos son muy poco comunes, pero para esta temporada será la prenda perfecta para ajustar tu cuerpo y moldearlo en la parte de arriba, normalmente son muy cómodos y hacen que puedas sentirte segura de portarlos. Las que tienen mangas te ayudarán a protegerte del Sol y su resistente tela mantendrá tu busto y abdomen ajustados. Traje de baño vintage 5 Vintage Las mujeres curvilíneas eran mejor vistas desde los 70s hasta los 80s, y esta tendencia vuelve no solo en las grandes pasarelas, sino también en los modelitos de playa, para lucir con mucha elegancia y confianza a la hora de portar un traje de baño. Trae el glamour y el porte de Marilyn Monroe a esta temporada de playa. Traje de baño con estampado y colores 6 Entero y estampado ¿Quién dijo que las mujeres 'plus size' no pueden usar estampados? Este diseño moldea la figura de la mujer y destaca el área del busto para disimular el abdomen. Usa a tu beneficio los holanes, haciendo que atraigan la atención a una área de tu cuerpo y alejando la vista a aquello que quieras ocultar.