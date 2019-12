Los hijos de José José y otras familias de famosos que escandalizaron en 2019

En las últimas semanas del 2019 la familia más polémica de todo el mundo se ha mantenido bajo los reflectores pues una de sus integrantes podría dejar el reality familiar Keeping Up with the Kardashians tras casi 12 años al aire.

Durante un reciente episodio de la serie Kim Kardashian manifestó estar dispuesta a que su hermana, Kourtney Kardashian, abandone el programa pues considera que no aporta mucho al show.

Ante la polémica declaración de la esposa de Kanye West, Kourtney confesó que no si siente cómoda en el reality y que pronto podría dejarlo para darse un respiro de las cámaras y descansar.