Lucero celebra 40 años de carrera y así de despampanante luce actualmente

Ciudad de México.- Ya son 40 años desde que Lucero inició la carrera de una niña que soñaba con ser cantante. Para ello dejó de lado algunos anhelos como ser dentista o una gran deportista, pero los sacricios la llevaron al éxito y ahora es reconocida alrededor del mundo como 'La novia de América'.

No me veo haciendo otra cosa, porque ahora sí que toda mi vida he estado en los escenarios, siendo artista. De chica pensaba que me gustaba ser dentista y luego también me encantaba todo el atletismo, era buena para correr y para las competencias. Pero al final las cosas se dieron para que yo fuera artista y el universo me ayudó para seguir por este camino que tanto adoro”, dijo Lucero.