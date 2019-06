Lucía Sombra, con 102 años a cuestas, es una de las 'marchantas' más longevas de Navojoa

Navojoa, Sonora.- A los 10 años comenzó la dura jornada de Lucía Sombra Meza al trabajar como costurera para poder comer, y ahora, con más de un siglo de vida a cuestas, todos los días sigue luchando contra el sol, el tráfico y contra la indiferencia de algunas personas, vendiendo verduras y especias en las calles de Navojoa.

Desde los 10 años he tenido una vida muy dura para buscar algo de comer… Mi madre murió y mi padre era muy estricto, no tuve una infancia o una vida de diversión, siempre he trabajado, me gusta, y mientras pueda lo seguiré haciendo, aunque mi hijo ya no quiere que lo haga”, dijo.

Con casi 102 años de vida, Lucía, originaria de la comunidad de El Mezquital de Tesia, continúa con sus ganas y fuerzas por ganar su propio dinero, a pesar del calor y malos tiempos, al vender sus productos en las calles del Centro de Navojoa, ya reconocida por sus clientes que llegan desde Estados Unidos para apoyarla y saludarla.

Doña Lucía creció en El Mezquital, huérfana de madre desde los 10 años y con un padre sembrador, que siempre fue muy ‘duro’ con ella, con su hermano mayor y su hermana menor.

Los dos ya fallecieron, pero Lucía los extraña mucho por todas las vivencias difíciles que pasaron.

Desde que murió mi madre, mi padre fue más duro con nosotros, a veces no teníamos qué comer, mis hermanos me dolían, porque sufríamos hambre, mi madre al morir dejó en la casa una máquina de coser, y poco a poco fui aprendiendo a usarla. Recuerdo que por la ventana veía a mis amigos jugar, corretear y reír, pero yo prefería quedarme ahí para seguir moviéndole a la costura”, recuerda Lucía.

La aguerrida mujer, mientras ofrecía sus productos a los automovilistas, comentó que se casó a los 18 años, y estuvo viviendo en Los Limones, época en la que procreó siete hijos, hasta enviudar a la edad de 39 años, tiempo en el que siguió con la costura y cuidando de su hogar y sus pequeños.

En las calles del Centro de la ciudad, desde los camellones, ofrece sus productos a los automovilistas

Un día lunes se fue mi marido a trabajar a un puente en Bacobampo, y me lo regresaron muerto al siguiente día en el Sanatorio, fue un día muy doloroso verlo ahí tendido, no quería creerlo, le había caído tierra encima, quedando ahí enterrado en la construcción, y con siete niños en casa, era tristeza, y desesperación, porque no teníamos qué comer”, compartió.

Trabaja en Navojoa

Con ya un poco de experiencia en la costura, y con el hambre de sus hijos en su mente, se aferró a salir adelante y llevar comida a su hogar, después de enviudar, acudió diariamente a Navojoa a instalarse con su máquina de coser frente a la central camionera, bajo un árbol.

Yo tenía hambre, pero me dolía más que mis hijos también tenían. Unos vecinos me brindaron el cuidarlos, así que me vine a Navojoa y puse mi máquina de coser en el arbolon de la central, para hacer trabajitos de costura, y así fue que comencé a darles de comer".

Ahí conocí a una gran familia que quiero mucho, yo trabajaba para el señor José Estrella, vi crecer a sus hijos, los señores ya murieron, solo he visto a mi niño, a Arturo Estrella, a quien vi desde chiquito, y ahorita ya no paso por ese lugar, porque me da mucha tristeza, mucho sentimiento, por todo el cariño que tengo de esa casa, en la que estuve cerca de 30 años, era como mi casa, trabajaba y me daban comida, y al terminar la jornada, la señora me daba una olla de comida de su local para que llevara de comer a mis hijos”, dijo.

Sombra Meza mencionó que diariamente llegaba a la ciudad a trabajar con su máquina de coser para hacer vestiditos y pantalones, ya después aprendió a confeccionar camisas y otras vestimentas o cortinas, pero poco a poco los trabajos eran menos y mal pagados, por esa razón comenzó a buscar otras actividades para ganar dinero.

Ya ni sé desde qué tiempo fue que comencé a vender, porque con la costura ya no podía obtener dinero, ya casi no había trabajitos, así que agarré por irme a los campos a vender tamales, aguas o lo que podía, cualquier cosa yo hacía para poder salir adelante, pero eso de quedarme sin hacer nada no me gustó nunca”, comentó.

Continúa su lucha

La fuerte mujer expresó que nunca se volvió a casar, porque con siete hijos quién se iba a fijar en ella.

¿Por qué no te volviste a casar?, me dicen, para qué, con siete hijos qué padrastro va a mantener a siete, ni de azúcar”, dijo sonriente doña Lucía.

Al morir uno de sus hijos que la cuidaba, otro que vivía en Buiyacusi la llevó con él, y desde ese lugar se traslada día a día a su punto de venta, a pesar de la continua petición de su hijo de que ya no trabaje, por su edad, el calor, las lluvias o el frío que pasa.

Familias enteras la conocen y acuden a comprarle para ayudarla

Mi hijo y mi nuera no quieren que venga a trabajar, pero yo les digo que mientras tenga vida y pueda, lo seguiré haciendo, mientras yo vea y camine, déjenme, así voy a durar más, aparte aquí conozco mucha gente, me distraigo con las pláticas, ahorita las de mi edad o menos ya no caminan por quedarse en sus casas, por eso yo sigo aquí vendiendo mis bolsitas, yo no les hago caso, la verdad”, confió de manera pícara.

En su sitio muchos clientes la procuran para comprar y para saludarla, personas de otras ciudades e incluso de Estados Unidos la conocen, por los tantos años que tiene vendiendo en la ciudad.

A doña Lucía, por su perseverancia y fortaleza a sus casi 102 años, los cuales cumplirá el 13 de diciembre, se le puede encontrar vendiendo desde el mediodía hasta que se le acabe su producto, por las calles del Centro de la Perla del Mayo.

Doña Lucía comentó que su vida ha sido difícil, de mucho trabajo, y que a su edad le dice la gente que deje de hacerlo, que mejor estire la mano para pedir limosna, pero ella responde que mientras pueda, seguirá trabajando, viajando en camión sola.