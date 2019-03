Luis Duarte, una promesa en el arte navojoense

Navojoa, Sonora. Navojoa sin duda es un lugar lleno de arte y cultura donde viven una gran cantidad de jóvenes talentosos, como es el caso de Luis Duarte egresado de la carrera de Psicología y con apenas 23 años de edad, el cual gusta de plasmar emociones, ideas y mensajes a través de sus pinturas.

¿Tuviste en tu vida alguna situación o persona que te llevó a pintar?

Realmente no, simplemente el interés y la curiosidad personal me llevaron a conocer los materiales, a ir un poco más allá del dibujo y adentrarme en la práctica de la pintura a manera de pasatiempo.

¿Cómo fue que comensaste a expresarte por medio de la pintura? ¿Sigues con el mismo estilo?

Siempre he tenido interés por crear y por la ilustración, uno de los primeros acercamientos a la expresión artística fue a través de las técnicas pasteles como gises sexos y óleos, pero con el pasar del tiempo y experimentando diversas técnicas me he sentido más cómodo con el uso de pinceles en pintura al óleo y acrílico.

Al inicio, ¿Te daba pens defender tu arte o siempre has sido confiado al respecto?

El aceptar y tener confianza en mi trabajo había sido algo díficil en un principio, sin embargo llega un momento en el cual te das cuenta que realmente la valoración artística comineza por uno mismo, cada artista es muy diferente de otro y eso se ve reflejado en el trabajo.

¿Para ti fue sencillo abrirte con tu entorno y defenter lo que te gusta?

Si, no he tenido dificultad, me parece que estoy en un contexto en el que siempre se han respetado los intereses personales, por parte de mi familia más que disuadir, siempre me han alentado a continuar en ello.

¿Consideras tu arte un hobbie o algo que quieres crecer con los años?

Me parece que la mayoría de las grandes cosas comienzan como un hobbie, creo que es el primer paso para empezar a desarrollar y perfeccionar la técnica a través de la práctica, sin embargo me gustaría seguir cr4eciendo y mejorando ya que el aprendizaje siempre es constante.

A través de los años, ¿sientes que has cambiado tu personalidad debido a tu acercamiento al arte?

Si así es, creo que el arte permite un mayor acercamiento y una profundización importante a uno mismo, te permite expresarte y conocerte en mayor medida, se podría decir que es un proceso terapéutico que te da la oportunidad de crear un 'insight' de aspectos de nuestra vida con los cuales en ocasiones hemos perdido contacto.

¿Tus familiares y amigos han tenido algún cambio de pensamiento debido a tu pasión por la pintura?

Siempre han sido abiertos y sinceros en cuanto a sus opiniones en la pintura, me parece que siempre han tenido respeto hacia esta práctica, sin embargo creo que al tener un contacto más directo y conocer un poco más todo lo que conlleva, hoy en día valoran más el esfuerzo de cada artista que se encuentra detrás de toda obra.

¿Crees que has ayudado a cambiar tu entorno logrando que más personas se acerquen a su lado artístico?

Creo que las manifestaciones artísticas siempre alientan a los demás a intentarlo o por lo menos despierta la curiosidad para investigar más al respecto y conocer el trabajo de otros artistas.

En tu opinión, ¿el acercamiento a la cultura puede cambiar la realidad de la sociedad en la que vivimos?

Sí, realmente creo que el acercamiento a la cultura puede darle un matíz diferente a la sociedad, creo que nos permitiría relacionarnos con una relidad más enriquecedora que nos da la oportunidad de sensibilizar y ser más conscientes.