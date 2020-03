Lupe Esparza recuerda cuando se enteró de la muerte de Selena Quintanilla: "Me destrozó el alma"

Ciudad de México.- El vocalista del grupo Bronco, Lupe Esparza , tiene un nítido recuerdo de la leyenda de la música regional mexicana Selena Quintanilla Pérez, pues logró conocerla durante la grabación de un par de capítulos de la telenovela Dos mujeres y un camino en 1994 .

El cantante de 65 añosrecordó que una de las últimas presentaciones que realizó Selena días antes de morir, fue al lado de Bronco, debido a que pertenecían a la misma oficina de gestión, Representaciones Artísticas Apodaca (actualmente Apodaca Group), e incluían a Selena y Los Dinos en los conciertos que hacía el grupo mexicano.

Nos llenaba de orgullo que estuviera con nosotros, el último evento de ella fue en el Teatro de Chicago (11 de marzo de 1995), semanas después recibimos la noticia, nos destrozó el alma . Hay cosas en la vida que no tienen respuesta sobre el comportamiento del ser humano y nos dolió mucho”.

Al poco tiempo, Lupe Esparza escribió una canción en honor a Selena, la cual asegura pocas personas saben que ella la inspiró, porque no quería que se pensara que se quería aprovechar del momento y que fue incluida en el disco La última huella (1997).

Cuando suceden este tipo de cosas muchos los usan para hacerse notar. Yo no lo hice con esa intención, porque Bronco no tenía la necesidad de hacerlo. Mi canción se llama Morena y en la letra ni siquiera dice el nombre de ella, porque la hice como un homenaje muy personal y en ese momento me nació”.