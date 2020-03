Madre de joven en coma por Covid-19 culpa a médicos de perder prueba de su hijo; acusa que dieron prioridad a jugadores de la NBA

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un joven atleta de 25 años de edad se debate entre la vida y la muerte mientras permanece en coma inducido, esto después de que médicos perdieron los resultados de su prueba que confirmó que tiene coronavirus, acusa su familia.

Los seres queridos de Jack Allard expusieron que el deportista ha estado con un respirador en el coma médicamente inducido durante seis días, en un hospital de Edison.

El joven, quien juega lacrosse en el equipo All-American y trabaja en el Bank of America en Manhattan, comenzó a caer enfermo el 13 de marzo. Jack sufrió fiebre, dolor en la espalda y estuvo vomitando.

Jack lleva seis días en coma inducido/Facebook

Inicialmente, Jack no se presentó como un paciente típico de coronavirus debido a su edad, a que no tiene otras enfermedades y a que no ha viajado al extranjero recientemente.

Su madre, Genny Allard, expuso a ABC News que el laboratorio encargado de la prueba de Covid-19 de su hijo perdió su muestra. Según la mujer, esa situación provocó que el tratamiento de Jack se retrasara cinco días.

Debido al retraso de los resultados positivos a Covid-19, Jack Allard no se le permitió el acceso a medicamentos experimentales que podrían salvar su vida.

La familia de Jack acusa que su tratamiento se retrasó varios días debido a que los resultados de su prueba de coronavirus se perdieron/Facebook

Desde entonces, Genny Allard acusa y critica que autoridades sanitarias debido a que jugadores de la NBA tuvieron acceso a las pruebas de coronavirus, pero la de su hijo se perdió.

No hay razón por la que jugadores de la NBA con sus resfriados obtengan sus resultados antes que mi hijo que está en un respirador", reportan que expuso la mamá.

Mi hijo es sano, no tiene condiciones preexistentes y tiene 25 años, este virus realmente es peligroso y ahora él está muy, muy enfermo", agregó Genny.

Hasta este momento, Nueva Jerse tiene 4 mil 402 casos de coronavirus y 62 decesos.

Se reporta que Jack fue trasladado por aire al Hospital de la Universidad de Pensilvania para que sea parte de un ensayo clínico del nuevo medicamento antigripal remdesivir.