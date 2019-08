Madre desalmada ríe y aplaude al escuchar su condena tras matar de hambre a su bebé de 1 año para "divertirse con su nuevo amante"

Kiev, Ucrania.- Una madre que dejó a sus hijos solos por 11 días sin comida o agua mientras "se divertía con su amante" y su nuevo bebé, fue encarcelada por asesinato.

Vladislava Trokhimchuk, de 23 años, no mostró arrepentimiento alguno y se reía cuando fue sentenciada a 8 años tras las rejas por tratar de matar de hambre a sus hijos y asesinar a uno de ellos en Kiev, la capital de Ucrania.

Su hijo, Danill, de un año, murió de inanición. Su hija Anna, de 3 años, sobrevivió al tomar agua de un jarrón, pero sufrió desnutrición aguda. Los pequeños no podían salir de su habitación porque la mujer dejó una toalla en la entrada para evitar que salieran y fueran a la cocina.

Los niños estaban tan hambrientos durante los 11 días que fueron abandonados, que comieron papel tapiz y cubiertas de yeso, además de su propio excremento. Las marcas de sus dientes fueron encontradas en las paredes y ellos trataron desesperadamente de rasgar el linóleo del piso para poder abrir un hueco debajo de la puerta.

Su exsuegra trató de acceder a la vivienda pero no tenía llave, según su exesposo Alexey Trokhimchuk, padre de sus hijos. Ella fue quien los encontró luego de 11 días.

Vladislava Trokhimchuk quería hacer que sus hijos murieran de hambre para luego publicar fotos en redes sociales y pretender que uno de ellos (o ambos) tenían un tumor que amenazaba su vida para así recaudar dinero.

Quería que ambos lucieran desnutridos para poder rogar a la gente en redes sociales que les diera dinero urgente o regalos. La mujer los abandonó esos 11 días para estar con su nueva pareja Anton Podchapko y su pequeña hija.

Un juez la llamó "cínica y sin corazón", pero la sentencia de 8 años que se le impuso desató indignación, ya que se esperaba una condena más estricta.

Trokhimchuk incluso declaró:

No puedo encontrar una excusa. Siempre quise lo mejor para mis hijos. Soñé que estudiarían y vivirían de una manera diferente, mejor que yo. Me arrepiento mucho, no puedo entender lo que hice, o que Dios se llevó a mi hijo y me puso aquí en custodia".