"Mami, me quiero ir a casa": Últimas palabras de niña de 3 años a su madre antes de su sorpresiva muerte

Larbert, Escocia.- Una pequeña de 3 años murió de sepsis el día que fue dada de alta de un hospital por tener "un virus en el estómago". La niña identificada como Harper Aitken fue llevada al hospital luego de desarrollar un sarpullido, temperatura y dolor de garganta.

Luego de solo unas horas en urgencias, sus síntomas comenzaron a mejorar, por lo que doctores creyeron que solo tenía algo en el estómago. Sin embargo, la siguiente tarde, sus labios se tornaron azules y su madre Lori Mullen de 34 años, la llevó a ver a su pediatra.

La niña fue llevada de emergencia al hospital en una ambulancia luego de colapsar en sala de espera de cirugías. Murió dos horas después.

Se arrancó su máscara de oxígeno y la última cosa que me dijo fue: 'Mami, no me gusta eso. Me quiero ir a casa'. Su hermano Cayden ni siquiera tuvo oportunidad de despedirse"