Mara Patricia Castañeda: "Me disculpo con el viudo de Edith González, él no tiene cáncer"

Ciudad de México.- Cuando se conoció el fallecimiento de Edith González, la periodista Mara Patricia Castañeda reveló que el viudo de la actriz, Lorenzo Lazo, también padecía cáncer, sin embargo, resultó ser información falsa y ella se disculpó.

Castañeda llegó al foro del programa Hoy para brindar una disculpa a Lorenzo así como a su familia, luego de que el día de la muerte de la actriz revelara que el empresario también padecía cáncer.

Es la primera vez que me ocurre, y me avala una historia de más de 30 años de trabajo constante en el espectáculo en México, las fuentes no eran las correctas; sin embargo, vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia, y por supuesto en memoria de Edith González”.