¿Maratón Guadalupe-Reyes? El increíble origen de la fiesta más larga de México

Ciudad de México.- En México, durante la temporada navideña y el fin de año existe una tradición repleta de comida, fiestas, alcohol y diversión que ha sido bautizada popularmente como el Maratón Guadalupe-Reyes.

No obstante no se trata de maratón tradicional, ya que la meta no es lograr recorrer kilómetros, sino celebrar la mayor cantidad de fiestas posible.

A pesar de que el Guadalupe-Reyes se desarrolla en torno a las fiestas y convivios de fin de año, la tradición popular tiene un origen distinto.

El nombre nace en la década de los 90 como clave para los operativos policiales realizados durante el fin de año en la Ciudad de México.

Dichos operativos comprendían la vigilancia y protección de los miles de peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre.

Posteriormente, el cuidado de los ciudadanos durante todas las fiestas de la temporada, hasta las últimas compras del 6 de enero por la llegada de los Reyes Magos.

A partir de ahí, el Guadalupe-Reyes Desde se encarnó en la cultura popular para referirse a la serie de festividades que ocurren durante ese lapso.

Se inicia con las celebraciones para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, luego las nueve posadas que se llevan a cabo del 16 al 24 de diciembre.

La celebración de Nochebuena el 24 de diciembre y la Navidad el 25, además las festividades de fin de año y el recibimiento del Año Nuevo, y concluye con la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero, es decir 26 días en total.

Incluso hay quienes extienden las celebraciones y fiestas hasta el día 2 de febrero, Día de la Candelaria.