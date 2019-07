María León 'Inquebrantable' en su nuevo material musical

Ciudad de México.- La cantante María León, habló en una entrevista a un importante medio, como la música puede ser un beneficio en los diferentes ámbitos de la vida y como la ayudo a ella.

Es como una terapia, porque este EP narra lo que vivimos las personas desde una caída, un fracaso, una ruptura, un problema de salud, hasta la recuperación del amor propio, porque a mí me dejaron, el hombre de mi vida me dejó”, comunicó la bailarina.

El nuevo material musical de la bailarina lo denomino Inquebrantable, aunque confesó que todavía no llega a ese paso.

Hablando de las etapas, yo estoy en la locura, aún no llegó a ser ‘inquebrantable’, pero estoy experimentando, aventurándome, pero sí creo que cada vez que me he roto, me he reconstruido en una mejor versión de mí, más echada pa’lante, más valiente, más fuerte y más dispuesta a cometer riesgos, porque luego nos da mucho miedo fracasar”, expresó la bailarina.