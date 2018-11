María Mercedes Coroy, la actriz que encarnará a 'La Malinche'

Ciudad de México.- María Mercedes Coroy tiene ojos grandes, un poco tristes tal vez, pelo largo y negro. Cuando Patricia Arriaga la vio, supo que había algo en ella que ningún presupuesto podía conseguir: Una dulzura, recato y silencio necesarios para meterse en la piel de una de las mujeres más importantes de la historia de México: La Malinche.

De pronto, la productora pensó en si elegir a una mujer guatemalteca para representarla haría que la llamaran "malinchista", pero en realidad, las "fronteras" como hoy la conocemos no existían en el pasado, todos somos habitantes del mundo.

Yo decía ¿Qué hago? No quería hacer a Cortés y por eso nadie ha hecho la Conquista, es un paquete y no todo el mundo le entra. Nosotros le entramos desde el punto de vista femenino de una mujer indígena", dijo la productora, quien además compartió su sorpresa al descubrir que en el pasado existían decenas de señoríos y lo ridículo que es el odio a los mexicas.

Lo que más me impactó es que seguimos siendo mesoamericanos, que seguimos siendo esa cultura indígena a la que se sobrepuso esta modernidad, España y Estados Unidos".

María Mercedes Coroy, por su lado, declaró cómo fue encarnar a Malinche.

En realidad yo no sabía quién era ella, soy guatemalteca y no sé de la historia de México pero después de quedar en el casting empecé a investigar, Patricia Arriaga me estuvo contando sobre esta mujer y qué gran mujer, la hice con mucho gusto y es un honor para mí interpretarla".

Malinche es una serie de cinco capítulos producida por Canal Once y Bravo Films. En ella se reúnen los poquísimos registros que existen sobre la Malinche (Hernán Cortés la menciona sólo 5 veces en sus escritos), el ingenio de los escritores y el apoyo de historiadores y hablantes de las cuatro lenguas que se hablan en ella: totonaca, popoluca, maya y náhuatl.

Todo este esfuerzo mostrará, a partir de este sábado 10 de noviembre a las 21:30 por Canal Once, la infancia de una mujer juzgada por la historia, su vida como esclava,

María Mercedes, quien se ha ganado la ovación del público por su actuación en Ixcanul ya Belcanto, es hablante de Maya Kaqchikel, algo que la enorgullece.

Es muy lindo, agradezco a mis padres por esa enseñanza que me han dado, yo desde muy niña empecé a hablar maya y me siento muy agradecida por la oportunidad de hablarlo, también agradecida porque ahora se están tomando en cuenta, que aprecian que tienen un valor muy grande, significativo y que deberíamos siempre descubrir más de nuestras raíces, de nuestras culturas".

Cuando María habla, tímida, el castellano, el maya también se asoma en su acento. La joven cuenta que hablar su lengua materna le ha traído discriminación, pero no es algo que la detenga.

Sí, realmente siempre lo he vivido, algunos te preguntan de dónde eres y yo contesto que de Santa María de Jesús, entonces la gente te identifica rápido y te dicen ‘ah, no puedes hablar bien el español’ pero es todo lo contrario, aunque en algunas ocasiones y en algunas partes sí es verdad que algunas personas no entienden al cien por ciento el español, eso no quiere decir nada" señaló.

En Malinche, María comparte créditos con José María de Tavira. La productora y escritora Patricia Arriaga señaló que la historia da perfecto para una segunda temporada que esperen, tenga pronto luz verde.