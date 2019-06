Marián Oviedo presenta su primer sencillo en su gira por Sonora y Sinaloa

Ciudad Obregón.- Grabando covers de sus canciones favoritas y compartiéndolas en Internet, fue como despegó el sueño de María Brenda Oviedo, mejor conocida artísticamente como Marián, quien luego de viajar a la capital para promocionar su música y su talento, regresa al norte con una gira y su primer sencillo.

Yo sabía que no había algo que pudiera hacer con mi vida que me fuera a gustar tanto como la música, así que me aventé por todo”, dijo la joven originaria de Agua Prieta, Sonora.