Marjorie de Sousa pide no 'satanizar' a los portadores de coronavirus: "Paren de señalar"

Ciudad de México.- La actriz Marjorie de Sousa habló sobre la pandemia que se vive por el coronavirus y el contagio que ha afectado a varios de sus compañeros como es el caso de Odalys Ramírez y Patricio Borghetti.

No es culpa de nadie, no sabemos dónde está el virus y no es una cosa para señalar a la gente , más bien apoyarlos emocionalmente porque cuando te dicen eso, lo primero que piensas es: ¿qué me va a pasar, me voy a morir?”, dijo la famosa.

La venezolana de 39 años pide a la sociedad que se resguarden en casa, como ella lo ha hecho en México junto a su madre y su hijo, tras la suspensión de las grabaciones de una película en Estados Unidos.

Me fui a trabajar a San Francisco y en redes sociales se burlaban de mí, que estaba obsesionada y pues no, no estaba. Dicen que no uses tapabocas porque son para los que ya tienen el virus, me vale, yo me lo puse porque me sentía segura”, contó la venezolana.