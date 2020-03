Martha Debayle pide que nadie trabaje ante crisis de coronavirus y la destrozan: "Vamos a morir de hambre"

Ciudad de México.- Martha Debayle generó gran polémica e indignación en redes sociales debido a que tachó de incoscientes a las personas que siguen saliendo de sus casas para trabajar pese al riesgo de contraer coronavirus.

La famosa locutora hizo varias publicaciones en Twitter para pedirles a sus seguidores que no salgan de sus hogares a fin de evitar la propagación del Covid-19 pero no tuvo buena respuesta.

Porque el amor no es lo que sientes, el amor es lo que haces. #MeQuedoEnCasa #moiquedoenmicasa pic.twitter.com/CqDMsQ8V8q

Los internautas se fueron contra la nicaragüense y pusieron en tendencia el #DebayleEnCasa para hacerle saber que muchas personas no tienen la posibilidad de trabajar en casa pues viven al día día o tienen sus propios negocios.

Tú tienes un trabajo y sueldo asegurado, tú hablas desde tu privilegio; soy microempresario y no puedo darme el lujo de cerrar".

No trabajas, no comes. Así de tercermundistas somos...".