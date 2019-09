Martha Idalia Parra un apoyo y un ejemplo de cambio para las mujeres

Ciudad de México.- Una mujer es capaz de lograr todo en la vida y superar cualquier desafío, siempre que tenga la orientación y el impulso adecuado, al menos esto es lo que piensa Martha Idalia y es esa la razón la que la hace seguir trabajando día tras día, para que sean capaz de despertar todo su potencial.

Nacida de Álamos Sonora, quien viaja para culminar sus estudios en psicología en ciudad Obregón, ahora dedica sus días a apoyar a las mujeres de la ciudad para superar sus miedos e inseguridades y así poder sacar lo mejor de ellas misma.

Como trabajos a la comunidad Martha ha sido maestra y ha impartido talleres de diversos temas, de manera gratuita y publica a las mujeres del municipio.

Es también administradora y fundadora del portal en facebook: 'Despertar, mujeres en crecimiento', un espacio virtual enfocado y dirigido al crecimiento integral de todas las mujeres que lo conforman abierta a toda mujer que lo necesite por medio de una página pública, la cual ya cuenta con más de 21 mil seguidores y que ya ha cumplido tres años.

A llegado ha aportado ayuda a las escuelas públicas de Cajeme, donde orienta a jóvenes de preparatoria, para que así opten por tomar las decisiones correctas para un mejor futuro.

No amo cada cosa que hago: Me trastorna de amor y todo eso que amo, me ama también a mi, lo sé porque sigo descubriendo que las puertas para cada uno de mis proyectos se han ido abriendo sin necesidad de tocarlas pero siempre estoy comprometida con cada sueño: Lo construyo. Lo honro. Lo cuido. Lo abrazo".