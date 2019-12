Martha Patricia, una víctima más de feminicidio en el Edomex: "Fue torturada, mutilada y quemada con ácido"

Huixquilucan, Estado de México.- Martha Patricia Nava fue violentamente asesinada por Óscar 'N', quien vivia cerca del hogar de la víctima en el municipio de Huixquilucan.

La madre de Paty relató que ya tenían tiempo siguiendo a su hija, y que en una ocasión le tomó foto a las placas de la camioneta, pero entre la escuela y el trabajo nunca compartió la imágenes.

El pasado 9 de febrero la joven estudiante de 25 años le dijo a su madre que volvía en breve, sin embargo, ya no regresó. El autor de este delito ya había asesinado al menos a tres personas, incluido a su propio padre.

Sus familiares dicen que a los 3 días empezaron a recibir llamadas de Paty, pero indican que se escuchaba rara, que no era ella, "sonaba como si estuviera drogada".

Autoridades dieron con la ltima ubicación que el celular de Paty marcó, siendo la casa de la madre de Óscar 'N', pero al acudir al lugar, en Villa Santín, no encontraron nada.

Pero a finales de octubre otra joven desapareció y Policías dieron una vez más con el domicilio de Óscar, ahí en el patio, enterrada debajo de la casita del perró se encontraba Martha Patricia.

Pero algo le hizo a su cara, le echó ácido o no sé qué. La torturó horrible, me la mutiló mucho, me dijeron que la habían sacado en dos bolsas, que estaban debajo de la casa de sus perros", añadió.