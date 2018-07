Matan a cinco integrantes de una familia en Chihuahua

Ciudad de México.- Cinco integrantes de una familia fueron asesinados en una vivienda de la colonia Lomas Universidad en Chihuahua en un hecho que conmocionó a la sociedad, se ha dicho que el suceso no es por crimen organizado o venganzas delincuenciales, sino una agresión por otras causas de tipo personal.

La familia se encontraba reunida en una vivienda de la zona y el atacante (o atacantes) disparó a cada uno de ellos, 3 mujeres y dos hombres, dejando vivo y sin lesiones a un niño de tan sólo dos años y medio, los cadáveres fueron encontrados por el esposo de una de las víctimas, al ir a buscar a su pareja porque no llegó en la noche y de mañana fue a buscarla porque sabía que estaba en casa de sus familiares.

La familia victimada estaba formada por la pareja que habitaba la vivienda, el padre y la madre de la mujer y una de sus hijas. La masacre ocurrió la noche del pasado viernes 29 de junio cuando los occisos: Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza, Ricardo Chávez Pérez y María Romero Armendáriz, así como Daniela Romero Armendáriz, se encontraban reunidos en el domicilio, al norte de la ciudad, con la intención de ponerse de acuerdo en apoyo a un familiar que tendría una intervención médica cercana, según las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía General del Estado.

Ricardo Chávez Pérez y María Romero Armendáriz, él ingeniero civil y ella arquitecto, eran esposos y laboraban en una empresa constructora. De acuerdo con allegados a la familia, eran destacados empleados y no tenían problemas mayores, por lo que sorprendió su asesinato. Daniela Romero, hermana de María, también era profesionista. Por ello, de acuerdo con las investigaciones, el crimen no está relacionado con actividades ilegales de las víctimas.

Cuando la reunión se realizaba al parecer el asesino llegó a acompañarlos y hasta estuvo con ellos por un rato, según algunas versiones de las investigaciones preliminares, que no han determinado en qué momento y con qué intención atacó a las personas. El agresor utilizó un arma de fuego calibre nueve milímetros y disparó contra las cinco víctimas a quienes sorprendió a tiros, dando muerte primero a dos que estaban junto con él en la sala, luego fue a donde estaban dos más en la cocina, y por último le dio alcance a la quinta víctima, quien al escuchar los disparos trató de escapar por la escalera a la segunda planta pero fue asesinado en el primer escalón.

Luego el asesino subió a la planta alta donde encontró al niño de apenas dos años y medio, a quien siguió por unos momentos hasta que el pequeño se escondió en una de las recámaras, situación que al parecer llevó a desistir al homicida de darle muerte al menor y tras tomar algunas cosas de la vivienda el individuo salió a prisa y se perdió en las calles cercanas.

No fue hasta la mañana del 30 de junio que cerca de las 08:00 horas de la mañana el esposo de Daniela Romero Armendáriz, quien sólo supo que su mujer estuvo en dicha vivienda, extrañado porque no le contestaba el celular desde la noche anterior se dirigió hasta la vivienda en busca de su mujer, pero al llegar y tocar no le abrían, así que decidió entrar para ver qué pasaba y se llevó la fuerte sorpresa de encontrar a los cinco integrantes de esta familia muertos a tiros, por lo que de inmediato llamó al 911 para denunciar la masacre.

El hombre que denunció los asesinatos declaró a las autoridades que él se encontraba en la reunión familiar desde el viernes por la noche, pero al estar cansado decidió retirarse. Adicional a las investigaciones éste indicó a la policía que antes de retirarse estaban otras personas, sin embargo, se desconoce cuál fue la conclusión de su testimonio y qué acciones tomó la autoridad para continuar con las investigaciones.

En la escena del crimen peritos especialistas en la escena del crimen levantaron evidencias y los cadáveres durante más de 4 horas, tiempo durante el cual resguardaron parte de la cuadra para realizar su labor, para finalizar con el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde serían sometidos a la necropsia para continuar con las investigaciones.