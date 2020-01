"Me agarró el miembro viril": Adame revela que maestro y dos curas trataron de abusar de él; confiesa que también se le insinuaban actores

Ciudad de México.- Alfredo Adame hizo una fuerte revelación en entrevista con TVNotas. El actor y conductor de 61 años reveló que el director de su secundaria y dos sacerdotes trataron de abusar de él, sin embargo, el incidente no pasó a mayores pues golpeó al maestro y logró defenderse.

Me corrieron de la secundaria (Instituto México) porque agarré a golpes al que era director de la escuela. Él era homosexual y quiso pasarse de listo conmigo… ese día me sentía mal y me dijeron que fuera a la dirección para descansar, pues ahí tenían un diván como de psicólogo", recordó Adame en la entrevista.

La secretaria me dijo que me acostara y a los pocos minutos llegó este cuate y me preguntó: '¿Dónde te duele?', y de la nada me empezó a tocar todo el cuerpo; cuando me di cuenta, ya me había desabrochado el cinturón y me estaba agarrando el miembro viril”, agregó.

El actor reveló que al tener una complexión atlética por practicar natación, pudo levantarse y golpear al maestro; luego, escapó por la ventana y salió corriendo en busca de ayuda. Según Adame, el profesor nunca fue castigado por su acción.

Iba muy enojado y asustado, y llegué a Plaza Universidad, desde donde le marqué a mi papá y le conté lo que había pasado”, dijo.

Además del perturbador incidente con el docente, reveló que en alguna ocasión vivió una experiencia parecida con dos curas en un retiro escolar:

En mi infancia, en un disque retiro escolar, dos sacerdotes también se quisieron propasar conmigo, pero me los soné y pude evitarlo. Fueron situaciones que me marcaron, pero que me ayudaron a identificar qué personas son malas y, sobre todo, a saber enfrentar mis problemas de frente, sin miedo", declaró.

Adame incluso recordó que cuando iniciaba su carrera artística, algunos de sus compañeros se le insinuaron sexualmente. Declaró que al rechazar sus propuestas, se le hizo fama de "conflictivo".

Hubo muchas insinuaciones, sobre todo de homosexuales, pero pintaba mi raya inmediatamente y les decía que conmigo no había chance de nada; si insistían, ya me ponía pesado con ellos… Era como un golden boy, era nadador, campeón nacional, no estoy tan feíto, comenzaba mi carrera y me iba bien… siempre fui el centro de atención de todos", finalizó Adame.