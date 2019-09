"Me van a violar": Celia Lora relata los detalles del infierno que vivió tras su detención en Playa del Carmen

Ciudad de México.- La celebridad, Celia Lora, durante una entrevista vía telefónica para Ventaneando aclaró todos los detalles de su detención en Playa del Carmen.

En su intervención la hija del rockero, confirmó que el pasado 12 de septiembre no fue detenida por alterar el orden, sino por un abuso de autoridad.

Con tono enérgico, aseguro que las discusiones llegaron a hasta los golpes.

Yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto, a mi me agarraron los policías, me esposaron y me empezaron a pegar”, comentó.