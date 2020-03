"¿Me voy a morir?": Tras arder en fiebre y vomitar, niño de 5 años es diagnosticado con coronavirus

Worcestershire, Inglaterra.- Un "perfectamente sano" niño de cinco años de edad le preguntó a su angustiada madre si iba a morir luego de ser diagnosticado con coronavirus y de padecer fuertemente los síntomas de la letal infección.

Lauren Fulbrook, de 30 años de edad, compartió en una publicación de Facebook los duros momentos por los que ha atravesado su pequeño Alfie, quien llegó a sufrir una temperatura de 42 grados centígrados, alucinaciones y vómito.

Asimismo, la joven mamá alzó la voz para advertir a los padres de familia que incluso los menores sin problemas adyacentes de salud pueden infectarse de coronavirus, y que es necesario que las personas sigan las medidas impuestas por el Gobierno.

Alfie contrajo el coronavirus pese a ser un pequeño sano/Facebook

Lauren reveló que temió por la vida de su hijo cuando Alfie, recostado en la cama de hospital, le preguntó: "Mami, ¿me voy a morir?".

El coronavirus no es un juego. Por favor, deja de barrerlo debajo de la alfombra y de poner en riesgo no solo tu vida sino la de los demás solo porque quieres ir al bar, o a un restaurante, o porque piensas que necesitas siete paquetes de 24 rollos de papel de baño; como alguien en cuya casa hay un positivo a Covid-19, he visto los efectos que este tiene", escribió Lauren.

He tenido que observar a mi hijo de cinco años de edad pasar de tener toda la energía del mundo a no moverse, no comer, difícilmente beber u orinar. Su temperatura no bajaba de los 40 grados y alcanzaba los 42.3, lo cual le causó vómito", continuó la angustiada madre.

El menor llegó a tener una temperatura de 42.3 grados centígrados/Facebook

La mujer describió cómo su hijo sufrió alucinaciones, lloró de dolor de cabeza y fue trasladado en una cápsula de aislamiento para luego recibir la confirmación de que tenía coronavirus.

La madre compartió que el pequeño mostró síntomas el 16 de marzo, cuando empezó a sonar ronco, lo cual atribuyó a que había tomado una lección de natación. Alfie después desarrolló una tos que luego empeoró, y su temperatura se elevó de manera repentina.

Alfie preguntó a su madre si iba a morir, luego de sufrir los síntomas del Covid-19

El menor fue atendido por paramédicos, sin embargo, estos no lo llevaron a un hospital porque estaba "muy lleno" y aconsejaron a la mamá llamar a un número de emergencia si volvía la fiebre.

Luego de que su hijo le dijo que sentía que la cabeza le iba a "explotar", Lauren volvió a pedir asistencia y Alfie fue atendido en el Worcester hospital, y a su arribo lo llevaron a un cuarto aislado, donde le realizaron la prueba.

Dado a que también tenía tos, Lauren pudo permanecer al lado de su hijo en el hospital, donde el personal médico hizo todo para ayudarla. La mamá y su hijo estuvieron en el hospital de jueves a viernes (19 y 20 de marzo), y después se les permitió regresar a casa para autoaislarse.

Lauren y sus hijos están autoaisládose en su casa/Facebook

El hospital aconsejó que, mientras pueda darle medicina a Alfie, yo podía ser capaz de autoaislarnos en casa", exijo Lauren.

Una semana y un día después del sufrimiento, Alfie comienza a sentirse mejor, ya pidió comida y ha comenzado a jugar un poco. El pequeño aún tiene tos y un poco de temperatura, "pero está mejorando".

Yo no tengo más remedio, tengo una hija de 18 meses además de Alfie y ahora todos estamos enfermos, solo no como lo estuvo Alfie. Verdaderamente fue una de las peores experiencias de mi vida, que mi hijo me preguntara si iba a morir, y ver el genuino pánico y angustia en sus ojos me rompió el corazó", reportan que expuso Lauren.