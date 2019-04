Medios 'recién salidos del horno' generan gasto al Gobierno de Navojoa por 3 millones

Navojoa, Sonora.- Más de 3 millones de pesos gastará el Ayuntamiento de esta ciudad durante el 2019, por el pago de difusión en medios de reciente creación, y en otros que no cumplen con la cobertura necesaria para la sociedad, a quien va dirigida la estrategia publicitaria de las obras y acciones.

Mientras se implementa la nueva política de Comunicación Social del Gobierno Federal, en la que se pretende incentivar la comunicación interactiva entre Gobierno y ciudadanos para garantizar la libertad de expresión y transparentar las acciones gubernamentales, sigue sin aplicarse un criterio para establecer los acuerdos comerciales.

En un ejercicio de investigación de esta Casa Editorial, a través del Portal de Transparencia Informativa del Ayuntamiento de Navojoa, este prevé un gasto en medios de comunicación superior a los 6 millones 631 mil 584 pesos durante 2019, abajo del 60 por ciento del gasto que se erogaba en la administración 2015-2018.

LOS DATOS

La contestación a la solicitud bajo el número UDT/080/2019, detalla que en total son 39 medios de comunicación, que reporta la Dirección de Comunicación Social navojoense, con los que se hizo convenios, en cuya lista hay medios tradicionales y medios sin alcance mediático, la mayoría de estos de reciente creación, no mayor a seis meses de antigüedad.

Los pagos más altos que se tienen registrados para este 2019 son para empresas de radiodifusión que consiguieron unos contratos con pagos elevados mensuales que oscilan entre los 60 mil, los 53 mil y los 52 mil pesos.

En la misma información proporcionada a través de Transparencia, se específica que los periódicos tradicionales, que tienen un alcance de 3 mil a 8 mil suscriptores, más alrededor de 10 mil a 100 mil seguidores en sus portales en línea, tienen una cifra mensual no superior a los 30 mil pesos.

Medios 'recién salidos del horno'

Sin embargo, los documentos destacan que en la administración de María del Rosario Quintero Borbón existen medios de reciente creación y medios de muy poca trascendencia, que regalan sus ejemplares, tienen pocos lectores, y hacen transmisiones de Facebook que son vistas por entre una y cinco personas, mismos que obtuvieron contratos que van de los 20 mil pesos hasta los 35 mil pesos mensuales.

De igual forma, señalan pagos a medios de comunicación de poca trascendencia por montos de 15 mil, 18 mil, 9 mil, 11 mil y 8 mil pesos, que se dedican a promover, sin fundamentos, a funcionarios.

Los medios recién nacidos durante estos primeros meses de administración son Periódico Metro, El Liberal, Red 100 y Radio Digital, entre otros, en estos se erogarán 438 mil pesos durante este año.

En la información solicitada al director de Comunicación Social e Imagen Institucional, Egrén Pierre Rodríguez, se le instruye indicar el criterio para establecer un convenio con una cifra alta a un medio de comunicación, a lo que responde que “solo con las radiodifusoras se dieron convenios altos en base a sus tarifas”, y del resto solo se limita a decir que la cifra se da en “base al impacto social que tienen ante la ciudadanía”.

Sin embargo, medios de comunicación que tienen convenios por cifras de 35 mil, 18 mil y 15 mil pesos, tienen un impacto muy mínimo entre la ciudadanía y sus transmisiones en Facebook son vistas por dos o tres personas solamente como el semanario ‘Llamita’, diario ‘El Jet’, ‘La Voz del Mayo’, ‘Tabloide Informativo’, ‘Despertar de Sonora’ e ‘Informativo Yegaz’.

De igual forma, la Dirección de Comunicación Social indica que para 2019, cada semana, reparten cinco vales de gasolina ‘equitativamente’, entre los medios de comunicación, sin especificar la cifra y quiénes son los beneficiarios.

Por la inversión de 6 millones de pesos, se ha analizado que los mensajes publicitados van directamente a la imagen de la alcaldesa Rosario Quintero Borbón y las escasas obras que ha realizado su Gobierno, mientras que desde diciembre pasado los navojoenses han exigido la mejora en los servicios públicos como la recolección de basura y el bacheo de las calles que siguen en mal estado.

Más transparencia

El Congreso Nacional Ciudadano ha pugnado por la reducción del gasto en la difusión de obras y actividades del Ayuntamiento, por lo que ven como un logro la reducción en el monto a gastar en 2019, sin embargo, esperan que la administración transparente los criterios que utiliza para entregar un convenio.

Es necesario transparentar los criterios, no estamos en contra de los periodistas, estamos a favor del buen periodismo, pero vemos cosas que no son coherentes, ya que si son pautas publicitarias para dar a conocer la obra pública, entonces hay que esperar a que realmente haya obra y no solo estén publicando la imagen de algún funcionario”, dijo Fidel Ángel Ochoa.