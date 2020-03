¿Meghan Markle da mal ejemplo? Disney la rechazaría por no querer a alguien como ella: "Es demasiado controversial"

Estados Unidos.- Una fuente cercana a Meghan Markle aseguró que Disney la rechazó para hacer un papel diferente en su compañía que no sea un voz en off debido a que es "demasiado controversial" y no quieren a alguien así.

Esto podría deberse a la gran polémica que ha causado desde que se convirtió en una royal desobedeciendo los protocolos, por lo que la verían como una mala influencia y según el informante, la empresa no se arriesgara ya que ella los necesita más a ellos.

Ha habido informes de un acuerdo, pero eso no es cierto más allá del trabajo de voz en off. Meghan necesita a Disney más de lo que Disney necesita a Meghan. Es una figura controvertida", aseguró.

La fuente señaló que el agente de la duquesa de Sussex ha expresado durante su búsqueda que ella está disponible para cualquier papel, aunque ha especificado que le interesa convertirse en una heroína de Marvel.

Él ha dicho que quiere que su regreso a la actuación forme parte de un elenco conjunto en algo así como una película de superhéroes. Está buscando activamente una película para ella. Está diciendo que está disponible y abierta a las mejores ofertas", señaló.

Sin embargo, se ha dicho que al ser quien es, esposa del Príncipe Harry, no podrá conseguir con facilidad algo, además de que dudan de su talento como actriz señalando que no podría llevar una película y menos de tal magnitud como son las de Disney.

Meghan está planeando una serie de reuniones en Hollywood. Ella ya ha hecho la voz en off de Disney y ahora se sabe que está buscando una película de superhéroes, como voz en off o incluso en la pantalla. Sabe que no puede llevar una película como actriz. La gente no podrá superar el hecho de que ella es Meghan Markle", concluyó.