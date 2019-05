Menor atropellado durante persecución militar en Navojoa es un estudiante modelo

Navojoa, Sonora.- Jorge Alfredo G. es un adolescente de 12 años muy destacado académicamente, pero el pasado martes 7 de mayo, su vida dio un cambio drástico después de haber sido atropellado en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El menor fue arrollado en una calle de la colonia Mocúzarit, cuando un vehículo de la Sedena perseguía a un presunto delincuente que huía en una motocicleta. Tras el accidente, los elementos se quedaron y el delincuente, de quien se desconoce su identidad, aprovechó para huir.

Su madre Mélida Guzmán, narró que el menor está pasando un verdadero calvario ya que no ha podido ser intervenido quirúrgicamente por falta de donadores de sangre, por lo que ella pide que el Gobierno Federal atienda el caso.

Entre las lesiones están golpes en la cabeza y la pierna derecha quebrada en sesis partes, así como la pérdida de unos huesos y un tendón, lo que va requerir una atención muy especializada, aseguró la mamá angustiada.

Yo no quiero dinero, a nadie le he pedido eso, solo estoy solicitando que la Sedena le de una mejor atención a mi hijo, en una clínica especializada, ya que tengo miedo que vaya a quedar mal mi hijo”.

Los Hechos

Según la narración de Jorge Alfredo, él iba transitando la calle al salir de la escuela primaria ‘Plutarco Elías Calles’ en la colonia Loma del Mocúzarit, cuando se percató de la persecución y al ver que una moto se dirigía por donde él transitaba logró esquivarla, sin darse cuenta que lo impactaría el coche de la Defensa Nacional.

Sin Acuerdos

Por su parte el delegado regional del Gobierno Federal, Martín Preciado, manifestó que serán las autoridades investigadoras las que se encarguen de determinar responsabilidades, que lo urgente es dar la atención médica al menor.

Existe un mal asesoramiento en la familia; dentro de lo que está en mi jurisdicción fue facilitar que se le diera un servicio médico de calidad y se los conseguí en el Centro Médico de Alta Especialidad en Ciudad Obregón y no me lo aceptaron, ya que me exigían una atención en una clínica particular de Navojoa”, dijo.